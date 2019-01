Le borse mondiali hanno bruciato 11mila mld dollari nel 2018

borse mondiali in affanno - crollano i titoli hi tech : Pesa soprattutto il forte tagliio delle stime di crescita annunciato da Apple che si ripercuote su tutto il comparto tecnologico -

La Cina non compra più gli iPhone e le borse mondiali vacillano : Milano. Inizio anno più volatile che mai per Piazza Affari, che ieri è andata su e giù per tutto il giorno prima di chiudere intorno alla parità la prima seduta del 2019. Oggi il clima del listino milanese e delle altre Borse europee (arretrano anche Londra, Parigi e Francoforte) sembra pesantemente

The Donald - non 'quelli della Fed' - mette in ansia le borse mondiali : Milano. "Credetemi, adesso avete una straordinaria occasione d'acquisto a prezzi di saldo". Brillano maligni gli occhi di Donald Trump, nelle vesti del Grinch, mentre parla in conferenza stampa il ...