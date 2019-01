Lazio 5 a 4 sull' Inter dopo i rigori | errore decisivo di Nainggolan | biancocelesti in

Lazio 5 a 4 sull'Inter dopo i rigori : errore decidivo di Nainggolan - biancocelesti in semifinale : Immobile illude, il gol del pari arriva su rigore al 124esimo e lo segna Icardi, fino a quel momento dato per latitante. Espulso Radu. La semifinale di Coppa Italia viene decisa ai tiri di rigore e...

Maltempo - bufera in Toscana : circoLazione bloccata sulla Siena-Grosseto per neve - decine di auto intraversate [FOTO] : 1/26 ...

Sanremo 2019 - bufera sulle reLazioni fra i Big e Baglioni. Replica la Rai : Festival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo ...

Claudio Lotito - la retata del pm sulla maxitruffa delle multe : sequestrati 26mila euro al patron della Lazio : Sono 197 gli indagati dalla procura di Roma per un giro di multe cancellate. Tra questi c'è il presidente della Lazio Claudio Lotito indagato per concorso in falso e truffa, l'ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale che si occupa delle sanzioni e d

Ancora discussioni sulle rimoduLazioni TIM di febbraio 2019 : alcuni chiarimenti doverosi : Sta tenendo banco in questi giorni la questione delle rimodulazioni TIM, dopo la decisione da parte della compagnia telefonica di introdurre degli aumenti che saranno pari a 0,99 euro o 1,99 euro al mese a seconda dell'offerta colpita. Oggi non vogliamo analizzare la questione delle tariffe che dovranno fare i conti coi suddetti rincari a partire dal 24 febbraio (fino al giorno prima potrete recedere senza pagare penali, lì dove sono previste), ...

Juventus - Ronaldo si esalta sui social dopo il successo sulla Lazio : “vittoria di carattere” : Il campione portoghese ha postato sui social una foto del match con la Lazio, corredandola con una didascalia eloquente “Vittoria di carattere. Grande Juve“. Con queste parole affidate ai social Cristiano Ronaldo festeggia il successo in rimonta per 2-1 all’Olimpico dei bianconeri contro la Lazio, decisivo il rigore segnato dal portoghese all’88° minuto. (Int/AdnKronos)L'articolo Juventus, Ronaldo si esalta sui ...

Maltempo Sicilia : circoLazione ferroviaria sospesa sulla Palermo-Agrigento : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 08:05 sulla linea Palermo–Agrigento per l’erosione della massicciata, tra Aragona e Agrigento Bassa, provocata dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando l’area. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

La Juventus vola sull’asse Ronaldo-Cancelo! Un rigore dubbio beffa la Lazio e la sua paura di vincere : La Juventus soffre ma rimane imbattuta: sconfitta la Lazio di Inzaghi 1-2 all’Olimpico Una sfida importantissima, questa sera all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Entrambe le squadre sono scese in campo affamate di vittoria, ma nel primo tempo nè gli uomini di Inzaghi nè quelli di Allegri sono riusciti a dare una svolta al match. Alfredo Falcone – LaPresse La Juventus ha giocato motivata dal ko del Napoli, fermato ...

Gessica Lattuca - riveLazione sulla sua scomparsa : «Ecco dove sta il cadavere» : Nuove rivelazioni e particolari sconcertanti stanno emergendo sulla misteriosa vicenda di Gessica Lattuca, la 27enne di Favara in provincia di Agrigento madre di quattro figli, di cui non si hanno...

Isola 14 : Taylor Mega nella bufera dopo le riveLazioni sulla permanenza di 3 settimane : Fin dall'esordio de L'Isola dei famosi 14 avvenuto giovedì 24 gennaio, Taylor Mega ha fatto parlare di sé, finendo per diventare oggetto di rimproveri da parte di Alessia Marcuzzi e non solo. L'influencer friulana, che è saltata dall'elicottero indossando una canottiera che lasciava davvero poco spazio all'immaginazione, ha dovuto rispondere alle domande della conduttrice in merito ad alcune sue dichiarazioni effettuate qualche tempo fa su ...

Maltempo Lazio : neve e vento forte sulla strada di Forca d’Acero : Nevicata in corso sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero, nel Frusinate, dove sono attivi mezzi spazzaneve di Astral spa. Intanto, dal km 14+000 al km 9+680, proseguono anche i lavori, iniziati questa mattina, di rimozione degli accumuli di neve a bordo strada causati dal forte vento. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: neve e vento forte sulla strada di Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : attivi spargisale sulle strade regionali : spargisale di Astral spa attivi da ieri pomeriggio e per tutta la notte sulle strade 411 Sublacense, 411 dir. di Campocatino, 155 di Fiuggi e di Fiuggi Raccordo; in corso operazioni di rimozione della neve accumulata, a causa del vento, sulla 411 dir. di Campocatino. Le strade sono tutte percorribili. Sgombra da ghiaccio e neve anche la 312 Castrense su cui si segnala, però, un forte vento di tramontana. Tempo nuvoloso senza pioggia sulle strade ...

Anas avvia l'istalLazione di colonnine per auto elettriche sulle autostrade : Anas , Gruppo FS Italiane, ha avviato il progetto per l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade gestite sul territorio nazionale. Il ...

Il governo si è messo a litigare sulle trivelLazioni : (foto: Getty Images) Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa non ha intenzione di firmare nessuna autorizzazione alle trivellazioni, neanche nel caso in cui si discuta di ricerche petrolifere in mare, e non di vere e proprie estrazioni. Oggi si riunirà il Consiglio dei ministri, ma Costa ha già dichiarato alla stampa che su questo punto non è disposto a cedere, ed è pronto all’ipotesi di essere sottoposto ad un voto di sfiducia come ministro. Lo ...