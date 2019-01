Laura Boldrini insulta Matteo Salvini | Coniglio | che vergogna vederlo implorare la

Sea Watch - 'Silvio Berlusconi come Laura Boldrini'. Facci durissimo : il suicidio di Forza Italia sui migranti : La destra sta facendo la destra e Berlusconi sta facendo il Berlusconi: sintesi, questa, che dirà tutto ad alcuni e niente ad altri. Il tema è l' immigrazione, ergo 'destra' per alcuni equivale sempre ...

Ong - Carlo Nordio contro Laura Boldrini su La 7 : 'I naufragi sono programmati' (VIDEO) : La questione Ong continua a tenere banco in Italia. Matteo Salvini fa sapere che non ci sarà mai apertura dei porti italiani per navi come la Sea Watch di turno, mentre dall'opposizione si leva un coro di dissenso e un appello all'umanità nei confronti di persone che, da giorni, vagano in mare in condizioni complicate. Attorno alla questione ruotano diversi punti di vista: quelli secondo cui dietro le onlus che soccorrono i migranti in mare ci ...

Sea Watch - Carlo Nordio zittisce Laura Boldrini : "Parliamo di naufragi programmati da criminali" : "C'è una profonda contraddizione sull'accoglimento degli immigrati anche nella nostra legislazione", Carlo Nordio, procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, mette subito a tacere Laura Boldrini sulla questione della S

Sea Watch - Carlo Nordio zittisce Laura Boldrini : 'Parliamo di naufragi programmati da criminali' : 'C'è una profonda contraddizione sull'accoglimento degli immigrati anche nella nostra legislazione', Carlo Nordio , procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, ospite di ...

La proposta di legge per combattere il revenge porn. Laura Boldrini : “Raccolte 100mila firme” : Una petizione, lanciata, su Change.org, ha raggiunto 100mila adesioni per ottenere finalmente una legge contro il 'revenge porn', cioè la condivisione in rete di foto o filmati intimi, senza il consenso delle vittime. A Montecitorio oggi si è svolto un incontro, a cui ha partecipato anche Laura Boldrini, che ha raccolto la sfida.Continua a leggere

Insulti sessisti da sindaco leghista - Laura Boldrini : risarcimento in beneficenza : Matteo Camiciottoli lo scorso 15 gennaio è stato condannato a pagare 20mila euro per aver augurato uno stupro all'allora presidente della Camera

Laura Boldrini - puro odio contro Matteo Salvini : "Sprezzante verso l'umanità - perché va processato" : La vicenda è nota: il tribunale dei ministri di Catania si è espresso nelle ultime ore, chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il caso della nave Diciotti. Ora la palla passa al Senato. Durissimo il commento del ministro dell'Interno: "C

Laura Boldrini contro la violenza sulle donne con il foulard scarpette rosse Daphné Sanremo - Foto - : ... in Liguria i dati mostrano come docenti universitari donne raggiungano la soglia del 9%, mentre in politica, solo il 30% dei sindaci è donna. L'onorevole Boldrini ha evidenziato la necessità di ...

Il viceministro Edoardo Rixi sta dalla parte del sindaco che augurò lo stupro a Laura Boldrini : Il leghista esprime la sua vicinanza al primo cittadino di Pontinvrea Matteo Camiciotti condannato a 20mila euro di ammenda per aver commentato il caso di uno stupro a Rimini con le seguenti parole: «Dovevano essere mandati ai domiciliari a casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso». E Rixi ora prende le sue difese: «La Boldrini è quella delle "risorse" che ci pagano la pensione»

Camiciottoli (Lega) condannato per le offese a Laura Boldrini : Il sindaco leghista di Pontinvrea (SV) Matteo Camiciottoli è stato condannato oggi dal Tribunale di Savona per diffamazione ai danni di Laura Boldrini quando era ancora Presidente della Camera dei Deputati: 20mila euro di multa con pena sospesa subordinata al risarcimento dei danni entro un mese.Tutto era iniziato con un tweet su Twitter nell'estate del 2017, quando Camiciottoli proponeva di far scontare gli arresti domiciliari ...

Laura Boldrini - la stangata al sindaco che le augurò di essere stuprata : Matteo Camiciottoli è il sindaco di Pontinvrea che nei fatti augurò, con un post su Facebook, uno stupro a Laura Boldrini e ora dovrà risarcirla con 20 mila euro. La Boldrini, ricevuta la notizia ha esultato: “Abbiamo vinto. Mi aveva augurato lo stupro per farmi tornare il sorriso”. Il sindaco Camic

Intervista a Laura Boldrini : “Condanna Camiciottoli è uno spartiacque per i diritti in rete” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, ha commentato la sentenza del tribunale di Savona: "È uno spartiacque, perché stabilisce che la rete non è più una zona franca. Quello che avviene sul web è paragonabile a quello che avviene nel mondo reale, non c'è distinzione. Ora le donne si possono difendere, da chiunque si permetta all'improvviso di accanirsi contro di loro. Se mi diffami sui social network, e colpisci quindi la mia reputazione, ne ...

Camiciottoli condannato - intervista a Laura Boldrini : “La sentenza è uno spartiacque per i diritti in rete” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, ha commentato la sentenza del tribunale di Savona: "È uno spartiacque, perché stabilisce che la rete non è più una zona franca. Quello che avviene sul web è paragonabile a quello che avviene nel mondo reale, non c'è distinzione. Ora le donne si possono difendere, da chiunque si permetta all'improvviso di accanirsi contro di loro. Se mi diffami sui social network, e colpisci quindi la mia reputazione, ne ...

Laura Boldrini - sindaco Camiciottoli condannato a risarcire 20mila euro per averla offesa. Lei : “Abbiamo vinto” : Ventimila euro di multa da pagare entro un mese. Questa la sentenza del tribunale di Savona che ha condannato il sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, a risarcire l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, per averla offesa. Il leghista aveva commentato sui social gli stupri avvenuti in spiaggia a Rimini nell’estate del 2017 riferendosi proprio all’esponente di LeU. “Dovevano essere mandati ai domiciliari a casa ...