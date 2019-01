Lando Buzzanca in primavera sposerò Francesca Della Valle

musicaetesti.myblog

: Lando Buzzanca, 83 anni, sposerà Francesca di 40 più giovane: «Siamo due bambini» - almanacco13 : Lando Buzzanca, 83 anni, sposerà Francesca di 40 più giovane: «Siamo due bambini» - FCurridori : Lando Buzzanca, 83 anni, sposerà Francesca di 40 più giovane: «Siamo due bambini» - spettacolo_fp : Tra di loro 40 anni di differenza. Hanno deciso di sposarsi: -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L’attoreinsposerà la fidanzata, l’attrice e giornalista: “Non abbiamo ancora deciso la data ma di sicurò sarà fra Roma e Puglia”. “Inci sposeremo. Ancora non abbiamo deciso la data”.Tra i due corrono 40 anni di differenza, dati gli 83 anni die i 43 di: “Ma non li sentiamo – ha spiegato laa “Diva e donna” – siamo due bambini, c’è una grande complicità su tutti i fronti. L’ho presentato anche ai miei. E’ riuscito a emozionare mia mamma, una lady di ferro. Questa energia che lui emana ha conquistato anche mio padre”. Per ora non dormono insieme: “Solo dopo il matrimonio, io sonovecchia guardia…” Per adesso non hanno ancora programmato il viaggio di nozze: “Voglio fare una crociera, lo porterò a Malta, ci tiene tantoa conoscere la mia seconda terra. Non c’è mai stato. Nulla ci ...