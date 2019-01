La tutela del Marinaio | dall' immigrazione al caso dei 2 fucilieri del San Marco

Cacciatori nelle scuole per parlare di tutela dell’ambiente. Un paradosso che si ripete : La storia dunque si ripete. Dopo Gardone Valtrompia, un’altra scuola ha invitato dei Cacciatori a parlare di tutela dell’ambiente. È accaduto a novembre a Cotronei, provincia di Crotone, dove rappresentanti della Federcaccia hanno parlato ai bimbi di una scuola primaria. Consentitemi un parallelo neppure tanto azzardato: invitare un cacciatore a parlare di ambiente è un po’ come invitare un serial killer a parlare di amore. Anche se secondo ...

Chianti Lovers : torna l'anteprima del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio tutela Morellino di Scansano : La novità di quest'anno sarà un appuntamento interamente dedicato a oltre 30 buyer stranieri, provenienti da tutto il mondo: per loro è stato organizzato un seminario con degustazione nel corso della ...

Migranti - Salvini tutela l’interesse della Lega contro l’interesse dello Stato : “Rifarei tutto. E non mollo”. Matteo Salvini non è quel genio della tattica che una stampa sempre pronta a incensare chi governa descrive. La sua lettera al Corriere della Sera di oggi indica una scelta precisa che può segnare l’inizio della sua parabola discendente: il cambio di linea sulla richiesta di autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri. In un primo momento Salvini era disposto a farsi processare, per trasformare lo ...

Banche in campo per la tutela dell'ambiente : nuovo sostegno all'economia circolare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

MARSALA - tutela DELL'AMBIENTE. IL PROGETTO SULLO STAGNONE AMMESSO NELLA GRADUATORIA REGIONALE : Un investimento di quasi 400 mila euro "Il PROGETTO rappresenta una concreta azione di salvaguardia di quell'ecosistema lagunare che rende MARSALA unica e di notevole attrazione turistica. Un ...

Per Davines packaging a impatto zero e tutela della biodiversità : ... è generato da prodotti con packaging a Co2 compensata dall'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e mediante progetti di riforestazione e tutela di aree boschive in diverse aree del mondo. Davines ...

Silvia Blasi (M5S) su Trasversale : “Si ristabilisce tutela dell’ambiente e del paesaggio “ : Silvia Blasi (M5S) su Trasversale: “Si ristabilisce finalmente un principio di prevalenza della tutela dell’ambiente e del paesaggio ” “L’ordinanza del TAR relativa al ricorso firmato dalle associazioni ambientaliste contro la presidenza del consiglio e contro Anas in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento di compatibilità ambientale del tracciato verde della SS675 tratto Monteromano – SS1 Aurelia, che veniva ...

Foggia - due bombe al negozio in 3 mesi. Lo sfogo della titolare : “Stato non ci tutela - non è vita da Paese civile” : Una bomba è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti di forniture per estetisti e parrucchieri che si trova alla periferia di Foggia. Ignoti verso le 2.30 hanno piazzato il potente ordigno davanti alla saracinesca. Il boato è stato udito in gran parte della città. Ingenti i danni provocati dalla deflagrazione. Divelte le saracinesche, in frantumi l’insegna luminosa e danni anche a parte degli arredi interni. Sul posto sono intervenuti ...

Agroalimentare : 'Gragnano città della pasta' diventa Consorzio di tutela : Napoli, 23 gen. (Labitalia) - La Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019 ha formalmente riconosciuto[...]

'Gragnano città della pasta' diventa Consorzio di tutela : Roma, 23 gen., askanews, - La Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019 ha formalmente riconosciuto il Consorzio 'Gragnano città della pasta' come Consorzio di tutela. Il Consorzio riunisce 14 produttori ...

Oil&Gas. Roca lancia Manifesto Ravenna Capitale dell'Energia e chiede di tutelare attività offshore : L'obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare "l'opinione pubblica, la stampa, e tutta la classe politica sull'importanza di riprendere le attività offshore in Italia ed in Adriatico in ...

Anm a tutela : le dichiarazioni di Salvini sul decesso del cittadino tunisino sono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura : "Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura. Sarebbe stato necessario attendere la conclusione dei doverosi accertamenti che stanno coordinando i magistrati, gli unici ad essere competenti, sulla base di rigidi parametri costituzionali, a dirigere le attività ...

Genova - 17enne può operarsi per diventare maschio/ La sentenza del tribunale : "Così si tutela suo benessere" : Una 17enne può operarsi per diventare maschio, lo ha deciso il tribunale di Genova con una sentenza: "Così si tutela suo benessere"

Da AXA Italia nuove formule per tutelare la salute delle persone : Milano, askanews, - Si chiama ConsultStation ed è una cabina medicale per eseguire in autonomia un primo screening delle condizioni di salute, dalla pressione all'esame della vista, da condividere con ...