La testimonianza di Lady Gaga per Kesha nella causa per stupro contro Dr Luke

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Ascoltata nel settembre 2017, ladiperchela vede contrapposta a Dr.ha iniziato a circolare su Internet il 30 gennaio 2019.Quandoè stata chiamata a rispondere ad alcune domande sul caso, non si è tirata indietro e ha difeso con forza le ragioni della collegai tentativi del legale del Dr.(all'anagrafe Łukasz Sebastian Gottwald) di invalidare le sue accuse di abusi sessuali, mobbing e violenza psicologica.è coinvolta in una lungail suo ormai ex produttore che è in corso dal 2014 e dopo aver ottenuto giustizia riuscendo a scindere il contratto che la legava a lui in esclusiva sta cercando di difendersi dalladi diffamazione che Gottwald ha intentatodi lei accusandola di aver rovinato la sua immagine.Quando le è stato chiesto se fosse venuta a conoscenza personalmente o ...