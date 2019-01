La tesi choc sul Vaticano | Più grande comunità gay del mondo

"Stefania arsa viva" - l'ipotesi choc dall'autopsia : Stefania Crotti era ancora viva quando Chiara Alessandri, ex amante del marito le ha dato fuoco. È l'ipotesi choc che emergerebbe - secondo il Messaggero - dall'autopsia sul corpo della donna, trovata carbonizzata in un campo di Erbusco (Brescia). La Alessandri ha confessato l'omicidio - e per questo resta in carcere -, ma ha sempre sostenuto di averla uccisa a Gorlago (Bergamo) e di aver abbandonato il cadavere ad Erbusco senza però dargli ...

'Stefania Crotti arsa viva dall'ex amante del marito' : ipotesi choc dopo l'autopsia : Stefania Crotti , la donna uccisa da Chiara Alessandri , ex amante del marito, potrebbe essere stata arsa viva nel campo in cui è stata trovata carbonizzata. I nuovi dettagli sul delitto di Gorlago ...

Giuseppe Conte - bomba Bankitalia : "Recessione". Manovra bis - tagli lineari o... Ipotesi "elettro-choc" : "Recessione". La sentenza di Bankitalia che anticipa i dati Istat sull'andamento del Pil del quarto trimestre è una mazzata preventiva sui sogni appena abbozzati del governo. A pochi giorni dal decreto con Quota 100 e Reditto di cittadinanza, il premier Giuseppe Conte si trova alle prese con l'incub

Giuseppe Conte - bomba Bankitalia : 'Recessione'. Manovra bis - tagli lineari o... Ipotesi 'elettro-choc' : ... affidare il budget per le grandi opere, 150 miliardi di euro stanziati e non ancora 'iniettati', a una cabina di regia in mano al ministro dell'Economia Giovanni Tria . 'Una riedizione del genio ...

Tifoso morto - spunta ipotesi choc : 'Investito da auto di un ultrà del Napoli' : Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da una o due auto che facevano parte della 'carovana' di ...

Tifoso morto - spunta ipotesi choc : «Investito da auto di un ultrà del Napoli» : Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da una o due auto che facevano parte della...

“La donna più longeva della storia era una impostora” - tesi choc sulla 122enne Jeanne Calment : Per due studiosi russi, che hanno analizzato foto e documenti, dietro la donna francese, passata alla storia come la decana dell'umanità perché vissuta fino all'età di 122 anni, potrebbe nascondersi in realtà una vecchia truffa messa in atto dalla figlia che avrebbe preso il suo posto per evitare di pagare le tasse.Continua a leggere

Battesimo choc : il prete la immerge con violenza - bimba piange disperata VIDEO : La bimba di due anni, immersa completamente nuda nella fonte battesimale , viene spinta sott'acqua con forza dal prete. Una, due, tre volte: la violenza è incredibile. Immagini forti che arrivano ...

Corinaldo - strage in discoteca : 6 morti - di cui 5 giovanissimi - e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta.«Spruzzato spray urticante». Ipotesi choc : uscite di sicurezza sbarrate : strage in una discoteca in provinca di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di...

Corinaldo - strage in discoteca : 6 ragazzi morti e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta.«Spruzzato spray urticante». Ipotesi choc : uscite di sicurezza sbarrate : strage in una discoteca in provinca di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di...