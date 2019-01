La Sea Watch è arrivata a Catania | sbarcati i 47 migranti a bordo

Sea Watch 3 - Salvini : 'Mi auguro che ci sia un procuratore che voglia indagare sull'Ong' : Alle prime ore dell'alba di oggi la nave Sea Watch 3 ha levato le ancore e scortata da due motovedette della Guardia Costiera si è diretta, alla velocità di circa cinque chilometri l'ora, verso il porto di Catania che ha raggiunto nella seconda metà della mattinata. L'ordine di dirigersi verso il porto etneo è giunto ieri nel tardo pomeriggio. Questo approdo per consentire lo sbarco dei 47 migranti a bordo è stato scelto perché maggiormente ...

I migranti della Sea Watch 3 stanno sbarcando a Catania : Le 47 persone che erano da giorni ferme a bordo saranno accolte da Italia, Francia, Portogallo, Germania, Malta, Lussemburgo e Romania

La Sea Watch è arrivata a Catania - polizia a bordo : Scortata da tre motovedette della Guardia di finanza, la Sea Watch 3 poco fa è finalmente arrivata nel suo «porto sicuro», 12 giorni dopo il salvataggio dei 47 migranti naufraghi al largo della Libia, sei giorni dopo l’arrivo in rada a Siracusa. La nave umanitaria della ong tedesca Sea-Watch è entrata nel porto di Catania intorno alle 10,10 di stam...

Migranti : comandante ed equipaggio Sea Watch saranno sentiti da Procura : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Il comandante della nave Sea watch Jeroen Peters e l'intero equipaggio, come si apprende, saranno sentiti nelle prossime ore dalla Procura di Catania. Al momento sembra escluso il sequestro dell'imbarcazione come ventilato da più parti nelle ultime ore.

Sea Watch - un esposto contro Salvini : 11.14 L'associazione "Lasciateci Entrare" e un gruppo di avvocati dell'associazione Legal Team Italia hanno presentato alla Procura di Siracusa un esposto contro il ministro dell'Interno, Salvini. Ai Pm si chiede di valutare, a carico del titolare del Viminale, ipotesi di reato che vanno dall'attentato alla Costituzione alla tortura, passando per abuso in atti di ufficio, sequestro di persona e violenza privata.