La Roma | Di Francesco | il mercato della società | la Champions League | il 3° posto | troppe

Di Francesco in bilico. Roma - dove i tecnici finiscono tutti allo stesso modo : Roma - Non c'è dubbio che a Roma - la metà della Roma giallorossa, s'intende - lo psicodrammone della squadra allo sbando e dell'allenatore nel pentolone delle barzellette anni 60, piaccia. Una specie ...

Roma - Di Francesco : faccia a faccia con la squadra a Trigoria. Il 7-1 con la Fiorentina fa il giro del mondo : Monta la rabbia tra i tifosi della Roma incolpevoli spettatori della disfatta di ieri sera in Coppa Italia contro la Fiorentina per 7-1. Questa notte la squadra è stata costretta a cambiare programma ...

VIDEO/ Fiorentina Roma - 7-1 - : highlights e gol. Di Francesco : non possiamo permetterci queste figure : VIDEO Fiorentina Roma , risultato finale 7-1, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia, per i quarti di finale. Clamoroso dominio viola.

Caos Roma - sbagliato prendersela solo con Di Francesco : calciomercato estivo (ed invernale) imbarazzante! : Roma, Di Francesco messo in croce a causa della crisi della squadra giallorossa, ma le colpe sono da ricercare sopratutto altrove La Roma sta vivendo uno dei momenti più difficili dell’era targata Di Francesco. La sconfitta altisonante per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina ha scatenato l’ira dei tifosi giallorossi contro tecnico e società, e nelle ultime ore si fa un gran parlare del possibile esonero ...

Caos Roma - ultimatum per Di Francesco : pronta l'alternativa - : Poi si dice di non credere ai corsi e ricorsi storici. Il 31 gennaio non sembra essere giorno propizio in casa Roma . Era il 2015 quando fu annunciato l'acquisto di Seydou Doumbia , attaccante ...

Roma - Di Francesco si giocherà la panchina contro il Milan : La pesante sconfitta in Coppa Italia non costa la panchina ad Eusebio Di Francesco : la dirigenza della Roma è spaccata sulla decisione da prendere in merito alla guida tecnica, si è perciò deciso di ...

Esonero Di Francesco - nella notte la Roma si è mossa : Milan ultima spiaggia - è pronto il sostituto : Esonero Di Francesco? Ancora no, ma il tecnico giallorosso avrà un’ultima spiaggia nella gara che la Roma giocherà col Milan Esonero Di Francesco ad un passo. Il tecnico della Roma, dopo il 7-1 disastroso di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia, ha avuto un ultimatum dalla società che ha dato una gara di tempo per risollevare la situazione. Si tratta dello scontro diretto per la Champions League contro il Milan, un incontro che ...

Roma sempre peggio - Di Francesco rischia : Al peggio non c'è mai fine. Tre giorni dopo il mortificante secondo tempo di Bergamo, la Roma ha saputo tremendamente superarsi. Dopo quei 45 minuti imbarazzanti contro l'Atalanta, la squadra di Di ...

La Roma di Di Francesco umiliata : perde 7-1 a Firenze : Non è stato abbastanza farsi prendere a ‘pallonate’ dalle riserve dell’Atalanta ad agosto, perdere in casa contro la Spal, farsi rimontare due gol all’Olimpico dal Chievo, perdere meritatamente a Bologna, farsi rimontare due gol a Cagliari a 4 minuti dalla fine in doppia superiorità numerica, farsi rimontare 3 gol a Bergamo. Contro la Fiorentina si è messa la ciliegina sulla torta. Un’umiliazione tra le più grandi ...

Roma - Di Francesco 'La responsabilità è mia - ma non mi dimetto'. Monchi per ora lo conferma 'Chiediamo scusa' : FIRENZE - 'La responsabilità di questa sconfitta è mia ma non mi dimetto. Chiedo solo scusa ai tifosi'. Eusebio Di Francesco è affranto dopo la debacle in Coppa con la Fiorentina: 'Credo che ogni ...

Roma - Di Francesco : "Non mi dimetto - deluso dalla squadra". Monchi chiede scusa : "Sono amareggiato ma non mi dimetto. Sono deluso dalla squadra. Basta alibi. Così non va". Rabbia Di Francesco dopo il tracollo della Roma a Firenze. "Per me è il giorno più difficile della mia vita, ...

Roma - Di Francesco : 'Deluso - ma non mi dimetto'. Monchi : 'Chiediamo scusa' : La Roma è fuori dalla Coppa Italia. Ma, soprattutto, i giallorossi sono stati umiliati a Firenze: i viola di Stefano Pioli hanno travolto la Roma, vincendo per 7-1. E a rompere il silenzio in casa ...

Roma - Di Francesco : 'Deluso ma non mi dimetto' : 'C'è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata al di sotto delle nostre possibilità,...