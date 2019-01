La più antica roccia terrestre ha 4 miliardi di anni ed è stata scoperta sulla Luna

Scoperta la roccia terrestre più antica : portata dalla Luna : La roccia più antica, risale a 4 miliardi di anni fa, è stata Scoperta in una roccia Lunare portata sulla Terra nel 1971 dalla missione Apollo.

Ecco la roccia più antica della Terra. L’abbiamo trovata sulla Luna : (foto: Nasa) È possibile che un pezzo del pianeta Terra sia finito sulla Luna? Un team internazionale di geologi ha trovato uno strano frammento granitico all’interno di una roccia Lunare portata sulla Terra dalla missione Apollo 14, nel 1971. Strano almeno per la Luna: i cristalli analizzati, infatti, avrebbero proprietà chimiche e fisiche più compatibili con le condizioni presenti nella crosta terrestre agli albori del pianeta, cioè ...

Scoperta in Scozia la più antica Tavola Periodica del mondo : E’ stata Scoperta in Scozia la più vecchia Tavola Periodica del mondo. Durante i lavori di riordino di un laboratorio dell’Università di St Andrews, è stata ritrovata una vecchia Tavola Periodica degli elementi datata ora tra il 1879 e il 1886 (la sua invenzione da parte del chimico russo Dmitri Mendeleev risale al 1869). Il ritrovamento è stato annunciato dall’University of St. Andrews, ateneo che si trova sulla costa ...

La chitarra elettrica 'più antica' della storia ha 600 anni : A volte il caso, la congiunzione di stelle, la curiosità e la passione possono creare qualcosa di unico. Stiamo parlando della chitarra elettrica più antica del mondo: costruita con una tavola di ...

Diritti - al via da Lecce il Lovers tour la rassegna Lgbtqi più antica d Europa : ... in programma cortometraggi e spettacoli dal vivo 14 gennaio 2019 E' in partenza un tour in italia per i Nuovi Diritti che nasce in collaborazione tra Cgil nuovi Diritti e il Lovers film festival, la ...

Il calciatore Gerard Piqué ha comprato la più antica squadra di calcio di Andorra : Il gruppo Kosmos, società che si occupa di investimenti sportivi, di cui il difensore del Barcellona e della nazionale spagnola Gerard Piqué è co-proprietario, ha comprato il Futbol Club Andorra, la più antica squadra di calcio Andorrana, insieme ad altri

La Natività più antica della storia dell’arte si trova a Roma : nelle catacombe di Priscilla : La scena immortalata in una delle nicchie delle catacombe di Priscilla, a Roma, è la testimonianza più antica in nostro possesso del culto della Natività di Gesù: per secoli grandi artisti hanno dato la loro personalissima interpretazione alla storia narrata dai Vangeli, ma questo stucco risalente al III secolo è forse il più affascinante, per la sua estrema semplicità.Continua a leggere

La bottiglia di vino più antica del mondo ha 1600 anni : I vini invecchiati sono pregiati, ma quanto può essere pregiato un vino di 1600 anni fa? La bottiglia di vino intatta più antica al mondo è stata ritrovata nell'Ottocento in Germania ed è oggi conservata allo Historisches Museum der Pfalz della città di Spira. Fu rinvenuta negli scavi della tomba di un aristocratico romano nel quale erano conservati due sarcofagi con i resti di un uomo e una donna, ritenuti dagli ...

Due Soldati : dopo una lunga anticamera Rai2 (e non più Rai1) trasmette il film tv di Marco Tullio Giordana : Due Soldati - Angela Fontana e Dario Rea Annunciato per la scorsa stagione, dopo una lunga anticamera e senza particolari investimenti promozionali da parte della Rai, domani sera in prime time su Rai2, e non più su Rai1 come inizialmente stabilito, andrà in onda Due Soldati, il film tv diretto da Marco Tullio Giordana. Scritto da Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi e Massimiliano Virgilio, il tv movie è stato realizzato tra Napoli ed Herat, e ...

Paleopatologia : scoperta la più antica evidenza di cauterizzazione per trattare un trauma cranico : 1/5 cauterizzazione del cranio nel trattato di Chirurgia di Charaf Ed-Din (1465) ...