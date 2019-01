ilfogliettone

: #Giorgetti presenta al #Coni riforma e nuova 'Sport e Salute': 'Non è pro o contro qualcuno, non facciamo leggi ad… - Agenzia_Ansa : #Giorgetti presenta al #Coni riforma e nuova 'Sport e Salute': 'Non è pro o contro qualcuno, non facciamo leggi ad… - ilfogliettone : La nuova riforma dello sport che non piace a Malagò - - sscalcionapoli1 : Tavecchio sposa la nuova riforma anti-razzismo: “Giusto sollevare l’arbitro da ogni responsabilità”… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) "Mi sono battuto per evitare questo nome che sinceramente non condivido, è molto inflazionato". Il presidente del Coni, Giovanni, ha commentato così la denominazione 'e salute' scelta dal Governo per sostituire la Coni servizi, cassaforteitaliano., durante la conferenza stampa in corso all'aula magna dell'Acqua Acetosa di Roma, ha ricordato poi che è in corso un "dialogo quotidiano" tra le parti "perché ci sono ancora aspetti legati al perimetro di azione del Coni" all'interno della, e che segue a una prima fase in cui "c'è stato stupore e disre soprattutto per aspetti formali con cui si è arrivati a questo punto, dalla mattina alla sera, senza sapere nulla".irpSulladice: "Plaudo e sono felice e orgoglioso che ci sia uno Stato che ci metta la testa, la volontà e il desiderio di investire di più in questi settori. ...