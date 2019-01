La nuova mafia che esce dal processo per l’omicidio dell’avvocato Fragalà

ilfoglio

: È bello cominciare la giornata con notizie come questa. #Cupola, #Greco, #LoPiccolo, #mafia, sono 'fenomeni umani',… - NicolaMorra63 : È bello cominciare la giornata con notizie come questa. #Cupola, #Greco, #LoPiccolo, #mafia, sono 'fenomeni umani',… - Agenzia_Ansa : #Mafia: inchiesta sulla nuova Cupola, 7 fermi. Tra questi il nipote di Michele Greco e il figlio di Salvatore Lo Pi… - SkyTG24 : #Mafia, blitz contro la nuova Cupola, altri sette arresti a Palermo. Gli aggiornamenti nel TG -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) È ormai alla soglia delle udienze finali di fronte alla corte d’assise di Palermo ilperEnzodi cui questa rubrica si è occupata già in altre occasioni., parlamentare del Pdl in tre legislature, proveniente da An, tornò a pieno ritmo all’a