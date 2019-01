La nuova Ferrari già ruggisce a Maranello | completato il fire-up | accesa la power unit

F1 - si avvicina la presentazione della Ferrari 2019 : importanti indiscrezioni sulla nuova livrea : Emergono le prime indiscrezioni sulla colorazione della nuova Ferrari, che verrà presentata il prossimo 15 febbraio Il montaggio della nuova Ferrari prosegue spedito, il progetto 670 comincia a prendere forma a Maranello in attesa della presentazione ufficiale che avverrà il prossimo 15 febbraio. Bocche cucite e pochissime indiscrezioni emergono circa la monoposto 2019 del Cavallino ma, stando a quanto riferisce Motorsport.com, alcune ...

Binotto - nuova era Ferrari : prima partecipazione al gruppo strategico : Niente pugni sul tavolo ma un atteggiamento soft che lascia presagire un cambio di rotta: il 16 gennaio a Ginevra si è tenuta la prima riunione dell'anno del gruppo strategico di Lavoro della F.1, la ...

F1 - la Ferrari pronta ad anticipare il debutto in pista della nuova monoposto : ecco l’idea di Binotto : La scuderia di Maranello ha in mente di sfruttare uno dei filming-day concessi dalla FIA il giorno prima della sessione di test prevista a Barcellona Lo sviluppo della nuova Ferrari 2019 prosegue senza intoppi, gli uomini in rosso sudano e faticano a Maranello per farsi trovare pronti in vista della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 15 febbraio. Lapresse Un mese esatto in cui verranno risolti gli ultimi problemi, per far sì ...

Formula 1 2019 - il calendario delle presentazioni ufficiali : dove vedere la nuova Ferrari : Non si sa ancora nulla sull' unveiling della Mercedes campione del mondo, mentre la ex Force India, oggi Racing Point, ha reso noto che il 13 febbraio la nuova monoposto verrà mostrata a Toronto , ...

F1 - l’inizio di una nuova era : ecco come cambia la Ferrari con Mattia Binotto : Il nuovo team principal avrà maggiori poteri rispetto al proprio predecessore, continuando a svolgere anche le sue mansioni di direttore tecnico Una nuova era è cominciata, Mattia Binotto è ufficialmente il nuovo team principal della Ferrari, un ruolo impegnativo che sarà leggermente diverso da quello ricoperto da Maurizio Arrivabene negli ultimi quattro anni. Lapresse/Photo4 Stando infatti al comunicato diramato ieri dalla scuderia di ...

F1 - la nuova Ferrari 2019 a confronto con la Mercedes : tra sviluppi - differenze e possibili cavilli regolamentari da sfruttare : Le lancette dell’orologio viaggiano assai velocemente e il tempo per ultimare i progetti delle nuove monoposto di Formula Uno che prenderanno parte al Mondiale 2019 non è molto. Come ormai accade da alcune stagioni, l’attesa della presentazione delle nuove vetture è accompagnata da tante domande su quali innovazioni sapranno apportare i tecnici e in che cosa si differenzieranno. E’ ovvio che alcuni cambiamenti regolamentari ...

F1 - la nuova Ferrari 2019. Tutte le anticipazioni e le novità. Aerodinamica e power-unit per sfidare la Mercedes : Come sarà la nuova Ferrari in vista del Mondiale 2019? La domanda sta ovviamente facendo crescere la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori, per provare a prevedere cosa uscirà dalla fabbrica di Maranello. Al momento, l’unica certezza che abbiamo a disposizione riguarda il 15 febbraio, giorno nel quale sarà svelata la nuova Ferrari (che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ...

F1 Ferrari - il 15 febbraio via i veli alla nuova monoposto : MILANO La Ferrari svelerà la monoposto per il mondiale F1 del 2019 il prossimo 15 febbraio. Lo ha rivelato il team principal della Rossa, Maurizio Arrivabene, durante la cerimonia di premiazione dei ...

