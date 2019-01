La mia idea per lo sport è quella che debba diventare una Cultura'

Mario Cipollini : “La mia idea per fare risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...

No - l'Accademia della Crusca non ha cambiato idea su "scendere il cane" : Una delle parodie più esilaranti di Lercio cita l'Accademia della Crusca. "Scrivete pure qual è con l'apostrofo e andatevene aff..." viene attribuito agli Accademici. Ora, a leggere le notizie uscite sull'uso transitivo di verbi di moto sembrava che agli studiosi dell'istituto fiorentino fossero davvero saltati i nervi e avessero deciso di sdoganare espressioni come "scendi il cane" o "esci la sedia". Ma no: su "scendere il cane" ...

Pd - Renzi : “Europee? Non mi candido e non farò una mia lista. Manifesto Calenda? La sua è un’idea saggia” : Matteo Renzi non si candiderà alle Europee e non farà una lista. Lo ha detto a Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli, andato in onda su Rete4. “Una mia lista no, è una discussione da fantapolitica”, ha dichiarato rispondendo alle domande. “C’è tanta gente che vuole raccontare l’Italia in positivo, io voglio rappresentarla e non litigare tra correnti”. L’ex premier e attualmente senatore Pd ...

mia Martini - la sorella Leda Bertè contro Luca Barbareschi/ 'L'idea del film è mia - ma lui...' : La sorella maggiore di Mia Martini, Leda Bertè, attacca Luca Barbareschi dalle pagine di Spy: 'L'idea del film è mia, ma lui non mi ha chiamato'.

Serena Rossi è mia Martini : "Si ha un ricordo falsato di lei : vi farò cambiare idea. In questo film ho ridato un sorriso alla sua voce" : "Non sono una che si aspetta mai cose, ho imparato a far questo da tempo, perché quando uno si aspetta, resta poi deluso". Quando incontri dal vivo una come Serena Rossi, a colpirti, prima ancora che la sua bellezza, sono il suo sguardo, ma soprattutto la sua voce, modulatrice di frasi dirette e sincere come lo è lei, un insieme di parole che a seconda dei momenti possono far ridere, riflettere, commuovere. Gli ultimi anni sono ...

Carlo Freccero conferma Il Collegio 4? “La mia idea è di ambientarlo all’epoca del Fascismo” : Il Collegio 4 ci sarà? Così sembra o almeno si spera. Un neo direttore delirante o progetti seri e rivoluzionari in arrivo? Non si è capito molto durante la conferenza stampa di Carlo Freccero in cui si è cercato di alzare il velo sulla nuova Rai2 ma senza rinunciare ad alcuni punti cardini come Il Collegio. Il reality andrà in onda tra febbraio e marzo con la terza stagione che porterà il pubblico nel 1968 ma il neo direttore di Rai2 è già ...

Crozza-Toninelli e l’idea geniale del nascondino : “mia moglie mi ha detto : ‘Conta fino a 3mila - così mi nascondo col mio amico’” : Torna Crozza-Toninelli, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, il ministro dei Trasporti continua a portare per l’Italia il suo entusiasmo e ha farne propaganda anche via social. Instancabile propone l’idea di futuro dei 5 stelle “Le merci non dovranno più viaggiare. Tutto dovrà essere a km zero, io a casa faccio le uova, lei a casa produce le Audi, poi ci troviamo a metà strada, ...

Rivelo - Giacomo Urtis dalla Boccia : 'Con Fabrizio Corona ci chiamiamo Tato. Mio uomo ideale - in carcere...' : Prime anticipazioni da Rivelo , il talk di confidenze vip condotto da Lorella Boccia ogni venerdì sera su Real Time , canale 31, alle 23.45, . Ospiti della nuova puntata Paola Di Benedetto e Giacomo ...

Sicurezza sì - economia nì. “Non è il governo ideale - ma finché dura…” : Roma. Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, tratteggia al Foglio il resoconto di giorni intensi. Soprattutto per Giuseppe Conte, un premier dimezzato. “Lo definirei piuttosto di mediazione”, replica il deputato. Salvini, in un colpo solo, ha sconfessato premier e ministro degli Esteri: