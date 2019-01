La guardia del corpo di Lady D | Dopo l euro omicidio di Gianni Versace aveva

La guardia del corpo di Lady D. : "Dopo l'omicidio di Gianni Versace aveva paura di morire" : C'era una forte amicizia tra Lady Diana e lo stilista Gianni Versace. Il re della moda made in Italy conosciuto in tutto il mondo, è stato uno dei pochi che è riuscito a 'svecchiare' l'immagine della ...

Pro Piacenza - indagato il presidente : guardia di Finanza nella sede del club : Poco fa è arrivato il comunicato sul format del campionato di Serie B, adesso una brutta notizia per il Pro Piacenza. Maurizio Pannella, presidente del club alle prese con una grave situazione economica e societaria è indagato dalla Procura di Piacenza per truffa, appropriazione indebita e falso in fatturazione. Secondo quanto riporta l’Ansa questa mattina la Guardia di Finanza si è presentata nella sede del club in via De Longe per ...

Conte : contrazione Pil in IV trimestre ma guardiamo al futuro. Upb : numeri della manovra più incerti : L'Upb, si legge nel Rapporto «ha svolto un esercizio di valutazione rapido, nel quale la previsione di crescita del Pil nel 2019, 0,8%, risultava inferiore a quella del ministero dell'Economia, ma in ...

Figc - cambio della guardia tra ex milanisti - : Dal Consiglio Federale svoltosi a Roma è uscita una novità importante per quanto riguarda i quadri tecnici della Figc. Demetrio Albertini torna infatti a far parte della politica del calcio italiano ...

Autostrade - nuove perquisizioni della guardia di Finanza : nuove perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova sono in corso nelle sedi di Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale. In particolare, le Fiamme gialle ...

644 chili di cocaina a Livorno tra i sacchi del caffé : sequestro della guardia di Finanza - Sky TG24 - : La droga era divisa in 582 panetti per un valore di almeno 130 milioni di euro. È il più grande sequestro di sostanze stupefacenti negli ultimi dieci anni della Guardia di Finanza della città. Salvini:...

La motovedetta della guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per portare i medicinali ai bambini di Linosa : A causa del maltempo, da una settimana le navi non arrivano più a Linosa da oltre una settimana. Così, nella notte, la motovedetta Cp324 della Guardia Costiera, partita da Lampedusa, ha sfidato raffiche di vento a 30 nodi e onde alte fino a 4 metri, come spiega un tweet della stessa Guardia Costiera, “per portare medicinali a favore dei bambini”. L'articolo La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per ...

La testata dell’allenatore della Lucchese è in home sul guardian : Cinque mesi di squalifica Ha fatto il giro del mondo la storia di Giancarlo Favarin l’allenatore della Lucchese squalificato 5 mesi per aver colpito il vice allenatore dell’Alessandria, a sua volta sospeso per due giornate. Il tutto al termine del pareggio (2-2) tra le due squadre disputata domenica. La storia è sull’home page sportiva del Guardian così come su altre pagine di informazione straniere. Il comunicato della ...

F1 - Rosberg mette in guardia Vettel : duro avvertimento del tedesco al pilota della Ferrari : L’ex pilota tedesco ha fatto l’analisi della situazione che si vive in casa Ferrari, soffermandosi anche sulla convivenza tra Vettel e Leclerc Stagione cruciale per la Ferrari quella che sta per cominciare, line-up e team principal nuovi per centrare quel titolo mondiale che manca ormai da troppo tempo. photo4/Lapresse La sfida con la Mercedes si preannuncia più serrata che mai, toccherà dunque non commettere alcun errore per ...

Statali e assenteismo : da mercoledì scorso il via ai controlli della guardia di Finanza : Vita dura per i dipendenti pubblici assenteisti. Come riportato da Il Messaggero, le Fiamme Gialle sono pronte ad effettuare i controlli volti a "stanare" i furbetti del cartellino. Sotto la lente d'ingrandimento finiranno anche i cosiddetti "Permessi facili". Sta, dunque, per iniziare la "rivoluzione" della P.A. annunciata fin dall'inizio del suo mandato da Giulia Bongiorno, ministro della Funzione Pubblica vicina ala Lega di Matteo ...

GdC Cronaca/ Operazione 'Ossessione' - 25 fermi della guardia di Finanza per traffico internazionale di droga - Video - : Dalle prime luci dell'alba i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e del Servizio Centrale I.C.O. della Guardia di Finanza, con la collaborazione di diversi Reparti sul ...

La mappa dell'intolleranza sul web ci impone di non abbassare la guardia : La vignetta di Giannelli che ritrae un campo di sterminio nazista con la scritta "La memoria rende liberi" e tante altre testimonianze dirette di chi è sopravvissuto ai lager ci restituiscono il problema che abbiamo nel 2019 in Europa: ricordarci di quanto è avvenuto nella prima parte del Novecento, essere tutti consapevoli, dunque liberi, di cosa è stata la guerra e di quanto abbiamo costruito dopo.Ma di questi tempi la ...