La fidanzata ritorna | lui l' accoglie in aeroporto con un cartello eloquente | So che

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Quando si parla di tradimento, la regola aurea è sempre la stessa: evitare che il partner venga a sapere qualcosa. Non ci è riuscita una ragazza australiana, scoperta dal fidanzato che ha pensato bene di mettere letteralmente in piazza il tradimento. A riportare la vicenda è il Daily Mail.Aspettandola all'di Melbourne, l'uomo si è presentato con un gigantescosu cui campeggiava la scritta: "So che mi hai tradito". La foto è apparsa su Twitter scattata da una ragazza di nome Krystaal ed è diventata virale. Migliaia i commenti e le condivisioni.C'è chi ha analizzato l'abbigliamento del ragazzo additando i suoi sandali come causa del tradimento, mentre qualcun altro ha detto che "uno che indossa pantaloni corti innon si merita altro". Qualcun altro ha mostrato curiosità per i dettagli della storia i ...