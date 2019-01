La Cassazione ha deciso che vendita e uso di cannabis light sono leciti

agi

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Ladi 'cannabis light' è lecita, come lecito - e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi - è l'uso dei prodotti realizzati con essa e messi in commercio. Questa la linea dettata dalla sesta sezione penale della, che, con una sentenza depositata oggi, segna un ulteriore capitolo in una questione finora controversa nella giurisprudenza.La Suprema Corte, con la decisione depositata oggi, ha annullato senza rinvio il sequestro disposto dal Riesame di Macerata nei confronti di un 28enne che aveva posto in commercio infiorescenze di cannabis: i giudici marchigiani avevano ritenuto che la legge del 2016 sulla coltivazione della canapa - con la quale viene indicato come limite lo 0,6% del principio attivo Thc - non rappresentasse una deroga alla disciplina penale in materia di stupefacenti.La legge varata tre anni fa, osservano i giudici di piazza Cavour, ...