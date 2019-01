La carta prodotta dagli scarti del kiwi fatta da un designer italiano 

agi

: RT @censurami: Ecco l'ultima cacata (è proprio il caso di chiamarla così) prodotta da un'associazione supervisionata dallo US government e… - ScientificGenre : RT @censurami: Ecco l'ultima cacata (è proprio il caso di chiamarla così) prodotta da un'associazione supervisionata dallo US government e… - censurami : Ecco l'ultima cacata (è proprio il caso di chiamarla così) prodotta da un'associazione supervisionata dallo US gove… - catnoir3 : RT @irondad982: @ILemure @carta_marins71 @matteosalvinimi Molto probabilmente invece compro, dove c'è possibilità di scelta, i prodotti dal… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Immaginate di poter produrredalla buccia delche avete appena mangiato. O dall'uva. O ancora meglio, dal caffè. Immaginate ancora che questa, riciclata e amica dell'ambiente, abbia un'ottima resa e che confezionata con determinate accortezze possa dar vita a un prodotto di pregio.E' così che è nata l'idea di una linea di cancelleria (o di stationary, come si dice in gergo) in edizione limitata curata da Diego Cusano, disegnatore italiano con diverse collaborazioni importanti alle spalle e una creazione virale nel curriculum: la lacrima con dentro il Big Ben che disegnò dopo l'attentato di Westminster e che gli regalò visibilità anche oltre-confine.L'esperimento ha funzionato e Cusano è diventato il primo disegnatore in Italia cui è stata commissionata la creazione di una linea di cartoleria. “E' un grande onore. Appena iniziata la collaborazione con “Stabilo” e ...