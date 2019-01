La carta prodotta dagli scarti del kiwi fatta da un designer italiano : Immaginate di poter produrre carta dalla buccia del kiwi che avete appena mangiato. O dall'uva. O ancora meglio, dal caffè. Immaginate ancora che questa carta, riciclata e amica dell'ambiente, abbia un'ottima resa e che confezionata con determinate accortezze possa dar vita a un prodotto di pregio. E' così che è nata l'idea di una linea di cancelleria (o di stationary, come si dice in gergo) in edizione limitata curata da Diego Cusano, ...