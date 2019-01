Kingdom Hearts III | Guida alle missioni fotografiche dei Moguri

Kingdom Hearts III : Come ottenere il Keyblade Ultimate : Se volete diventare dei veri Maestri del Keyblade in Kingdom Hearts III, allora dovrete procurarvi il Keyblade Ultimate, l’arma più potente del gioco. Per non rovinarvi la sorpresa non riporteremo la sua foto nell’articolo ma solo Come fare per ottenerlo. Come ottenere l’ultimo Keyblade in Kingdom Hearts III Il Keyblade Ultimate può essere creato nel Negozio dei Moguri o presso la Mogufficina, avrete bisogno di ...

Kingdom Hearts III : Come salire di livello velocemente fino al 99 : Anche in Kingdom Hearts III (ovviamente) è presente la possibilità di salire di livello con Sora, migliorando statistiche ed abilità del protagonista. Il massimo livello consentito è il 99, Come fare dunque per raggiungerlo velocemente? Scopriamolo insieme. Come salire di livello velocemente in Kingdom Hearts III Ad avventura inoltrata vi ritroverete a rivisitare i mondi Disney, i quali si presenteranno in modo ...

Kingdom Hearts III : Dove trovare tutte le costellazioni da fotografare : In attesa che la nostra Recensione di Kingdom Hearts III giunga sul portale vogliamo condividere con voi una serie di Guide che potrebbero tornarvi utili, partendo dalla posizione delle costellazioni da fotografare. Kingdom Hearts III: Guida alle costellazioni In Kingdom Hearts III avrete la possibilità di esplorare lo spazio con la GUMMISHIP. Il team di sviluppo ha inserito 9 costellazioni da fotografare con la camera di ...

Kingdom Hearts 3 ha venduto il doppio rispetto a Resident Evil 2 in Giappone : 252.848 contro 610.077: sono questi i numeri del confronto tra Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 Remake, che (nel momento in cui scriviamo) sta ampiamente premiando il mondo di Sora & Co. in termini di copie fisiche distribuite in Giappone. Lo apprendiamo da Dualshockers, che precisa che i numeri di cui sopra sono relativi ai giorni 25-27 gennaio.È stata la spasmodica attesa della nuova iterazione di Kingdom Hearts ad aver fatto da traino a ...

Kingdom Hearts 3 vs. Resident Evil 2 - quale comprare? Il Giappone ha già scelto : Gennaio non fa rima solo con freddo. Ma anche con Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2, almeno per i videogiocatori. Il primo mese dell'anno ha infatti regalato a tutti gli appassionati di pixel e poligoni due titoli assolutamente attesi. Il primo è il terzo capitolo principale della serie ruolistica di Square Enix e Disney, che unisce in un'unica magica esperienza i mondi più amati dei due colossi dell'entertainment. Il secondo, invece, è il ...

Alle 22 una diretta da non perdere con Kingdom Hearts III : Sembra impossibile e in molti non ci speravano più dopo tutti questi anni Kingdom Hearts III è finalmente qui e i tantissimi fan della serie possono mettere finalmente le mani su un nuovo capitolo principale della serie.Volete dare un'occhiata da vicino a Kingdom Hearts III? Allora non perdete la nostra live serale in cui inizieremo a muovere i primissimi passi nella nuova avventura di Sora, Paperino, Pippo e tutti gli altri.Appuntamento a ...

Kingdom Hearts 3 : aggiunto il filmato finale tramite la patch day one : Essendo il capitolo conclusivo di una delle saghe videoludiche più amate di sempre, Kingdom Hearts 3 è stato sotto ai riflettori fin da prima della sua pubblicazione, e per questo il rischio di spoiler di ogni tipo è sempre stato altissimo. Per questo motivo Square Enix ed il director del gioco Tetsuya Nomura hanno ben pensato di prendere delle precauzioni per evitare che le parti più sensibili del gioco (come momenti chiave e i vari finali) ...

Shinji Hashimoto celebra il lancio di Kingdom Hearts 3 parlando della nascita ed evoluzione della serie : Kingdom Hearts 3 è finalmente disponibile nei negozi da oggi. Per celebrare il lancio Shinji Hashimoto (co-creatore della serie) ha rilasciato una dichiarazione interessante che vogliamo condividere con voi, in merito alla nascita ed evoluzione della saga. Kingdom Hearts: Una serie nata per caso Sora ed i suoi amici sono cresciuti moltissimo da quando è iniziata la storia. In Kingdom Hearts 3, Sora è diventato un ...

Kingdom Hearts 3 è finalmente disponibile in tutto il mondo : Square Enix Ltd. e Disney annunciano che Kingdom Hearts III, l'atteso nuovo capitolo dell'amata serie di videogiochi di ruolo e d'azione, è ora disponibile in tutto il mondo. Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati seguiranno le fantastiche avventure di Sora, un giovane eroe del Keyblade che ha il compito di proteggere l'universo da forze malvagie conosciute con il nome di Heartless. Sora, con l'aiuto dei suoi fedeli compagni Paperino e ...

Kingdom Hearts III disponibile da oggi su Xbox One e PS4 – Scarica i Poster GRATIS : Square Enix e Disney sono liete di annunciare che KINGDOM HEARTS III, l’attesissimo nuovo capitolo dell’amata serie di videogiochi di ruolo e d’azione, è ora disponibile in tutto il mondo. KINGDOM HEARTS III arriva oggi su PS4 e Xbox One Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati seguiranno le fantastiche avventure di Sora, un giovane eroe del Keyblade che ha il compito di proteggere l’universo da forze ...

L'importanza del Cuore : il segreto della magia dietro Kingdom Hearts - articolo : Sarà capitato a tutti i fan della saga di trovarsi di fronte a qualcuno che etichettava la produzione di Square-Enix come "quel gioco in cui ci sono Pippo e Paperino" o ancora "roba per bambini", ma la verità è che Kingdom Hearts esercita un'attrazione magnetica sulla fanbase, trascinandola all'interno di un vortice fatto di emozioni uniche, ricordi indelebili e improbabili speculazioni. Rapisce l'attenzione dei giocatori per poi liberarla in un ...

Ripercorriamo i precedenti capitoli di Kingdom Hearts con gli Archivi della Memoria : Pur sembrando a prima vista qualcosa di semplice e leggero, Kingdom Hearts presenta un universo narrativo di tutto rispetto, il problema è che questo universo è parecchio complicato e non è facile venirne completamente a capo, nemmeno per chi ha divorato tutti i capitoli della saga.Come riporta Gamingbolt, Square Enix ha pubblicato la versione inglese degli Archivi della Memoria sul canale ufficiale di Kingdom Hearts, si tratta di una raccolta ...

Kingdom Hearts 3 : Come ottenere il Keyblade Luce Stellare : In attesa che giunga la nostra Recensione di Kingdom Hearts III sul portale, vogliamo condividere con voi alcune guide che potrebbero tornarvi utili, iniziando da “Come ottenere il Keyblade Luce Stellare per Kingdom Hearts 3″. Kingdom Hearts III: Come sbloccare il Keyblade Luce Stellare Il Keyblade in questione è esclusivo, per tanto non potete ottenerlo nel gioco ma dovrete procedere Come segue, se volete utilizzarlo ...

Fan infuriati con GameStop : cancellati alcuni pre-order dell'edizione speciale di Kingdom Hearts 3 con PS4 Pro : Come riporta Polygon, GameStop ha annullato un certo numero (sconosciuto) di pre-ordini per l'edizione speciale di Kingdom Hearts 3 con PlayStation 4 Pro.I clienti che hanno visto annullato il proprio ordine hanno ricevuto un'e-mail che li informava del problema, insieme a un codice coupon da $ 25 per un futuro ordine su GameStop. Ovviamente a questi clienti non è stato addebitato l'ordine annullato. Nell'e-mail si parla di "un problema ...