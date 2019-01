Juventus | visita di Agnelli alla Continassa dopo la sconfitta in Coppa Italia

Supercoppa Italiana – Floyd Mayweather tifoso per una sera : il pugile fa visita ai giocatori della Juventus [GALLERY] : Ospite d’eccezione al King Abdullah International Stadium di Jedda: Floyd Mayweather fa visita ai giocatori della Juventus prima della sfida di Supercoppa contro il Milan Ieri notte gli occhi del mondo del calcio erano puntati sul King Abdullah International Stadium di Jedda, teatro dlela finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Milan. Prima della sfida, i calciatori della Juventus hanno ricevuto una visita speciale, quella della ...

Feste da record allo Juventus Museum : più di 14 mila visitatori : La passione per la Juventus segue i tifosi bianconeri anche durante le Feste: boom di visite per il Museum L'articolo Feste da record allo Juventus Museum: più di 14 mila visitatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Luciano Moggi e le polemiche per la sua visita alla Juventus : la dura risposta e l’attacco ad Oriali : Luciano Moggi non le ha mandate a dire dopo la sua visita alla Juventus che ha fatto un po’ discutere in queste ore Luciano Moggi è tornato a far parlare di sè nelle ultime settimane. La sua visita al ritiro della Juventus ha fatto discutere e l’ex dirigente ne ha parlato a TuttoJuve alimentando qualche polemica sopratutto relativamente alla posizione di Oriali: “Io ci vado, non è la prima volta. Le hanno fatte alcuni ...

Juventus - Ronaldo in visita ai bambini dell’ospedale Regina Margherita : Vigilia di Natale tra i piccoli pazienti dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus, con la fidanzata Georgina, hanno regalato un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica. Ad accompagnare il calciatore nella visita privata c’erano il direttore sanitario, Giovanni La Valle, e il direttore del reparto, professoressa Franca Fagioli. È quanto ...

Luciano Moggi : 'La mia visita alla Juventus? Tanti auguri anche ai rosiconi' : Ci sono ancora però Nedved e Pessotto come dirigenti: a tutti loro i miei auguri e che Dio li protegga da un mondo che, per questioni di rivalità, vorrebbe uccidere i forti, coloro che in campo e ...

Repubblica : «Moggi fa visita alla Juventus - peccato sia stato radiato» : La visita alla Continassa «Un grande dirigente, peccato sia anche un radiato dalla giustizia sportiva per fatti riguardanti la Juventus». Maurizio Crosetti, su Repubblica in edicola questa mattina, centra perfettamente il punto in merito alla visita di Luciano Moggi alla Continassa, là dove si allena e dove ha sede e stadio la Juventus. Il cronista del quotidiano romano insiste sulla percezione di normalità rispetto a degli incontri che ha ...