Juventus | Dybala | ' Perdere fa male | rialziamoci insieme'

Juventus - Bernardeschi e Dybala invocano l'unità del gruppo dopo il KO di Bergamo : Per la Juventus, ieri sera, è arrivata una brutta sconfitta contro l'Atalanta per 3-0 in Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno saputo affrontare l'avversario nel giusto modo e, complice anche qualche errore dei singoli, sono arrivati i gol dei nerazzurri. Nel secondo tempo si aspettava una reazione della Juve che però non è arrivata. Dunque i bianconeri escono dalla Coppa Italia: questa sconfitta ha lasciato grande amarezza ...

Juventus - Dybala : "Quando sei abituato a vincere - perdere fa male" : Rialziamoci e reagiamo assieme! Un post condiviso da Sport Mediaset , @sportmediaset, in data: Gen 31, 2019 at 2:52 PST Gli fa eco Pjanic, ieri tornato in campo nel finale, che non dimentica di fare ...

Juventus-Real Madrid - quanti possibili affari : Dybala è solo l'ultimo : Il Real Madrid vuole Paulo Dybala ed è pronto a investire fino a 100 milioni di euro: questa l'indiscrezione riportata stamani dal quotidiano inglese 'The Sun'. Un interesse non nuovo quello dei ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Real Madrid per Dybala : Calciomercato Juventus – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo assalto del Real Madrid per l’attaccante Paulo Dybala. La bomba viene lanciata direttamente dal Sun, i Blancos sarebbero infatti pronti ad offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino, nel dettaglio la Joya rappresenta la prima scelta del Real Madrid per il reparto offensivo. Florentino Perez dovrà superare la ...

Juventus-Chievo - le pagelle : potenza Bernardeschi e Dybala regala spettacolo : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Chievo dopo il successo per 3-0 dei bianconeri all' Allianz Stadium contro i veneti. JUVENTUS PERIN 6.5 Subito una buona respinta su Meggiorini. Poi subisce ...

Juventus-Chievo - Allegri nel post gara : le lodi (forzate) a Dybala e l’analisi su Kean : Juventus-Chievo, Allegri ha spaziato nel post partita dai trasferimenti di Boateng e Higuain, sino alla prova di Dybala Juventus-Chievo, il tecnico bianconero Max Allegri si è sentito in dovere di lodare Dybala dopo la gara odierna. Una gara buona ma di certo non al livello del Dybala che conoscevamo, ma Allergri ai microfoni di Sky ne ha voluto parlare in questi termini, senza che nessuno gli ponesse una domanda sulla Joya: “Vederlo ...

Juventus-Chievo 0-0 La Diretta In attacco spazio a Dybala e Ronaldo : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Juventus-Chievo live dalle 20.30 : in attacco spazio a Dybala e Ronaldo : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Juventus-Chievo alle 20.30 La Diretta In attacco spazio a Dybala e Ronaldo : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

La Juventus apre alla cessione di Dybala : Marotta vuole portarlo all'Inter (RUMORS) : Archiviato il match contro il Sassuolo, terminato 0-0 nell'anticipo della ventesima giornata di Serie A, l'Inter adesso pensa anche al mercato visto che sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno confermato nelle settimane precedenti che si è già a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra non vuole lasciare nulla al caso e sta valutando quelle ...

Dybala lascia la Juventus?/ Calciomercato - De Notaris : 'Scambio con Icardi?' - Esclusiva - : Dybala lascia la Juventus a fine stagione? Ma per parlare di tutto questo abbiamo sentito l'operatore di mercato Ernesto De Notaris.

Supercoppa Italiana – Cori e balli per Cristiano Ronaldo - Dybala e compagni : i festeggiamenti della Juventus [VIDEO] : Tanto divertimento, balli e festeggiamenti per Cristiano Ronaldo e compagni dopo la vittoria della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan La Juventus ha conquistato oggi l’ottava Supercoppa Italiana, battendo a Gedda il Milan. A fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo, autore dell’unica rete del match, che ha permesso al club bianconero di poter festeggiare in grande per questo primo trofeo del 2019. Cori, salti e ...

Juventus - CR7 si prende un altro trofeo. Dybala assente : prestazione opaca : sempre la solita Juventus: 1-0 firmato da Cristiano Ronaldo, che decide a modo suo la Supercoppa e conquista il suo primo trofeo con la maglia bianconera. Se il portoghese brilla, Dybala non convince: ...

Juventus - Dybala : 'Con il Milan sempre difficile'. Carica Bonucci : 'Vogliamo la Coppa' : Il primo trofeo della stagione è lì, dietro l'angolo. Entrambe le squadre lo vedranno all'ingresso in campo, solo una lo alzerà. Juventus e Milan si ritrovano davanti in una finale, dopo il trionfo ...