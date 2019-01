Italia chiude 2018 in recessione - spettro stagnazione in 2019 : L'economia Italiana è tornata in recessione nell'ultima parte del 2018, con una caduta peggiore delle attese nel quarto trimestre, che getta un'ombra sulle già deboli prospettive per l'anno appena ...

Softball - l’Italia chiude le partite di preparazione all’Asia Pacific Cup con una sconfitta contro Cina Taipei : Finisce con una sconfitta la preparazione dell’Italia all’Asia Pacific Cup di Softball: le azzurre di Enrico Obletter sono state sconfitte per 12-3 da Cina Taipei. La partita non ha mai visto le nostre giocatrici in grado di incidere, se si eccettua un solo-homer di Erika Piancastelli. Curiosamente, il bilancio con le asiatiche, in questi giorni, è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’Asia Pacific Cup vedrà scendere ...

AlItalia chiude il 2018 con rosso dimezzato : Alitalia ha chiuso il 2018 con un Ebitda negativo per -154 milioni, dimezzato da -312 milioni del 2017, e al 31 dicembre 2018 la liquidità è pari a 703 milioni, di cui 506 milioni in cassa e 197 ...

Inter-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia : dove vedere la gara in Tv e in streaming : Appuntamento giovedì 31 gennaio con la gara che chiude il programma dei quarti di Coppa Italia: a San Siro si sfidano Inter e Lazio L'articolo Inter-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia chiude senza medaglie. Miglior prestazione nel team relay : A sei anni da Whistler 2013, l’Italia torna nuovamente a mani vuote da un’edizione dei Mondiali di Slittino su pista artificiale. In quel di Winterberg infatti gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio: sono mancati gli squilli da parte dell’uomo più atteso, quel Dominik Fischnaller che in stagione in Coppa del Mondo era già riuscito a trovare due volte la top-3. Proprio dal nativo di Bressanone ci si aspettava ...

Short track - Mondiali junior 2019 : bronzo per la staffetta femminile. L’Italia chiude con tre medaglie : E’ andata in archivio sul ghiaccio di Montreal (Canada) la terza ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 junior di Short track. La Nazionale italiana guidata da Nicola Rodigari ha chiuso la spedizione iridata con un altro bronzo (il terzo), questa volta conquistato dalla staffetta femminile. A salire sul podio ci ha pensato il quartetto formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Confortola, Gloria Ioriatti. Le azzurre hanno ...

Mogherini : pronti a chiudere <br>l'Operazione Sophia se l'Italia non la vuole : Il giorno dopo la decisione della Germania di abbandonare l'Operazione Sophia (EUNAVFOR Med) arriva la reazione dell'Alto rappresentante per la politica Estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Fonti a lei vicine hanno riferito che se l'Italia, che ha il comando e il quartier generale dell'operazione, non vuole più farne parte, l'Ue è pronta a chiudere la missione. Migranti, la Germania è ...

Mogherini sulla missione Sophia : "Pronti a chiuderla se l'Italia non la vuole" : 'L'Operazione Sophia è stata ed è ancora un'eccellenza della politica di difesa europea - dichiara la Mogherini - Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del ...

Mogherini : 'Pronti a chiudere Sophia'. Salvini : 'In Italia solo chi ha diritto'. La Germania intanto si sfila Video : L'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini ha parlato della controversa missione Sophia. 'L'operazione Sophia è stata ed è ancora un'eccellenza della politica di difesa europea. Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del tutto, addestrato la guardia costiera libica, e salvato vite. Sophia ha portato tutta ...

Mogherini : «Pronti a chiudere Sophia». Salvini : «In Italia solo chi ha diritto» : L'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini ha parlato della controversa missione Sophia. «L'operazione Sophia è stata ed è ancora un'eccellenza della...

Migranti - Sea Watch ne salva 47. Matteo Salvini chiude l'Italia : "Io mai complice di scafisti e Ong. Il Pd..." : Un gommone con 47 Migranti a bordo è stato salvato dalla Sea Watch, solo 3 su 120 i superstiti di un naufragio sempre in acque libiche. Il bilancio dell'immigrazione si fa nuovamente drammatico e le Ong puntano nuovamente verso l'Italia. Si rischia, insomma, un nuovo balletto diplomatico come quello

Il film 'Glass' è uscito nelle sale Italiane - si chiude la trilogia di Shyamalan : Per la regia di M. Night Shyamalan, a partire da questo giovedì 17 gennaio 2019, nel cinema italiano è uscito "Glass". Si tratta del terzo film che conclude una trilogia, dopo Unbreakable - il predestinato (del 2000) e Split (del 2016). Una pellicola nella quale ritornano molti dei personaggi già visti in precedenza con una new entry d'eccezione: Sarah Paulson, che cerca di dimostrare ai tre sedicenti supereroi (o meglio superuomini) non sono ...