Italia | 35 milioni passano due ore al giorno sui social Report Digital 2019 | utenti

Pagamenti : 16 milioni di Italiani preferiscono ancora il contante : A frenare l'economia italiana è anche il mercato sommerso dei Pagamenti in nero; nonostante si cerchi di sfavorirlo con l'incentivo all'uso di sistemi tracciabili, ben 16 milioni di italiani sembrano non voler ...

Influenza - colpiti oltre 3.6 milioni di Italiani : arriva il picco stagionale : Italia sempre più vicina al picco epidemico stagionale di Influenza. Nella quarta settimana del 2019, compresa tra il 21 e il 27 gennaio, si registra infatti ancora un brusco aumento del numero di casi, con circa 725.000 persone colpite, soprattutto bambini sotto i 5 anni, con un’incidenza passata da 28 a 37 casi per mille assistiti. Provincia autonoma di Trento, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria sono le regioni maggiormente ...

Dolore cronico - 16 milioni di Italiani colpiti/ L'esperto 'Non ci si cura o si usano antidolorifici a caso' : Dolore cronico, 16 milioni di italiani colpiti/ L'esperto lancia l'allarme: "Non ci si cura o si usano antidolorifici non specifici"

Food delivery cresce in Italia. 19 milioni di Italiani lo hanno scelto nel 2018 : Sei tornato a casa stanco, hai fame ma non hai voglia di metterti ai fornelli per preparare qualcosa. E’ ormai sufficiente prendere lo smartphone, scegliere una delle numerose applicazioni disponibili, ordinare in pochi minuti il pranzo o la cena e aspettare la consegna a domicilio. Si chiama Food delivery e offre ai clienti la possibilità di ordinare decine di pietanze diverse da uno dei tanti ristoranti che offrono questo servizio, per ...

Trova 15 milioni di lire - BankItalia nega cambio : Prima la sorpresa, poi l'amarezza. Qualche mese fa, insieme alla moglie, Diego Miotti di Dueville, in provincia di Vicenza, ha recuperato un vecchio vaso di ceramica , regalo delle nozze avvenute nel ...

Lele Pons - l'influencer da 30 milioni di follower che fa ballare l'Italia con Celoso : Su Instagram vanta più di 30 milioni di follower , è venezuelana e l'estate scorsa ha debuttato anche nel mondo della musica con il brano Celoso, che ha già accumulato più di 200milioni di visualizzazioni. Abbiamo incontrato Lele per farci raccontare qualcosa in più sui suoi progetti e sulla sua vita, ...

Rapporto Fipe - dal food delivery 350 milioni per la ristorazione Italiana : Continua a crescere in Italia mercato dell'online food delivery con un'attenzione particolare alla scelta di cibi sani e salutari. È quanto emerge dal focus sul settore contenuto del "Rapporto ...

Così io - prof Italiano in Olanda - ho venduto la mia startup per 113 milioni di dollari : Per concludere: due consigli d'oro per chi vuole lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria? «Primo: trovati un team, perché è meglio partire un anno dopo, ma con la squadra giusta. Secondo: ascolta ...

BasicItalia acquista il 61% del capitale della francese Sport Finance per 5 milioni : I licenziatari BasicItalia e Sport Finance aggregheranno le loro attività di distribuzione dei marchi Kappa e Robe di Kappa sui principali mercati europei. BasicItalia ha finalizzato l'operazione in ...

Aeroporti Italiani : nuovo record con 185 milioni di passeggeri - boom nel Sud : In crisi, invece, Il traffico cargo, che si attesta a 1,1 milioni di tonnellate di merce trasportata, con una lieve flessione dello 0,5% dovuta al rallentamento dell'economia mondiale. In termini di ...

Italiani con lo smartphone davanti la tv : in 6 milioni commentano i programmi in diretta sui social - Da Attili ad Angela - i più seguiti sul web : Alzi la mano chi almeno una volta negli ultimi dodici mesi ha utilizzato i propri social per esprimere un parere su un programma televisivo. Beh, immaginate di vedere una distesa infinita di braccia,...

6 milioni di Italiani commentano tv sui social - da Martina Attili ad Alberto Angela : Dal 1 settembre al 31 dicembre 2018 gli italiani hanno generato 167.4 milioni di interazioni (like, condivisioni, retweet, risposte, mention) su Facebook, Instagram e Twitter relative ai programmi televisivi con un contributo molto rilevante fornito dai personaggi che fanno parte del cast o sono ospiti dei programmi stessi. I dati emergono da Nielsen social Content Ratings, soluzione che fornisce dati indipendenti relativi alle conversazioni che ...

