Istat | pil -0 | 2% nel quarto trimestre 2018 | recessione tecnica Occupati al top da 10

Pil - Istat : -0 - 2% nel IV trimestreL'Italia è in recessione tecnica : L'Italia è entrata in recessione tecnica. L'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha infatti registrato una contrazione dello 0,2%. Lo comunica l'Istat in base ai dati provvisori Segui su affaritaliani.it

Pil - Italia in recessione/ Tria 'Non drammatizziamo i dati Istat - importante è come rilanciare l'economia' : Pil, Italia in recessione/ Il ministro dell'economia, Giovanni Tria "Non drammatizziamo i dati Istat, importante è come rilanciare l'economia"

Pil. Tria : 'Non drammatizziamo attesa dati Istat. Il problema è come rilanciare l'economia' : Credo che anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica, il problema è come rilanciare l'economia. Questo va fatto nell'ambito dell'evoluzione della ...

Conte anticipa l'Istat sulla recessione : "Pil in contrazione ma ci riprenderemo" : 'Abbiamo - aggiunge - un'economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme e progettare gli strumenti perché questa economia cresca in modo duraturo'.

Dal dato Istat sul Pil alle stime Ue : 4 mesi di fuoco 0per i conti pubblici italiani : Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare il Def, il documento di economia e finanza, con l'aggiornamento delle nuove stime, dal Pil al debito, dal ...

Settimana economica : dal primo ok Dl Semplificazioni ai dati Istat su Pil : ... l'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, all'assemblea del Forex di sabato; il viaggio a Washington e New York del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Sono questi i ...

Istat : 1 - 7% deficit/Pil terzo trimestre : 10.55 Nel terzo trimestre del 2018 il rapporto deficit/Pil si è attestato all'1,7%, in lieve miglioramento rispetto alall'1,8% dello stesso periodo del 2017. Lo comunica l'Istat. La pressione fiscale è stata pari al 40,4% del Pil, in aumento dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il reddito disponibile delle famiglie ha segnato un modesto +0,1% e la dinamica dell'inflazione ha causato un calo del potere d'acquisto dello 0,2% ...