Istat | pil -0 | 2% nel quarto trimestre 2018 | recessione tecnica Disoccupazione in calo a

Istat - Italia in recessione. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018. Di Maio : governi prima di noi hanno mentito : Il dato era stato anticipato ieri dal premier Giuseppe Conte nell’accenno a quella «ulteriore contrazione del Pil» che sarebbe arrivata poi oggi. La seconda consecutiva che tecnicamente determina, appunto, l'ingresso in una fase di recessione. Ma allo stesso tempo il presidente del Consiglio si è detto sicuro in un pronto recupero già a partire dalla seconda metà del 2019...

Istat - Italia in recessione tecnica. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : Ma la risposta dell'ex ministro dell'economia Gian Carlo Padoan e ora deputato dem taglia la strada a questa lettura dei numeri. «Quelle di Palazzo Chigi sul Pil sono dichiarazioni infami e ignoranti»...

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : recessione tecnica. Occupati al top da 10 anni a dicembre : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

Recessione con zavorra sul 2019. L'Istat dà i dati sul Pil - -0 - 2% nel quarto trimestre : È Recessione. Tecnica, non economica, ma la differenza non è in grado di limitare l'impatto del trend certificato dalL'Istat: la crescita non c'è nè si intravede. I dati parlano chiaro: il Pil, l'indicatore per eccellenza dello stato di salute del Paese, è ancora impostato in modalità retromarcia. Dopo il terzo trimestre del 2018 (-0,1%) , anche il quarto (da ottobre a dicembre) è sprofondato in ...