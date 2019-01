Istat | disoccupazione dicembre cala al 10 | 3% Top dal 2008 Ma fra i giovani sale al 31 | 9%

Istat : a dicembre 2018 disoccupazione in calo al 10 - 3% - : Secondo i dati dell'Istituto di statistica, la disoccupazione giovanile si attesta al 31,9%. Nell'ultimo mese dell'anno scorso si registra un +202mila di occupati: aumentano lavoratori a termine e ...

Istat - tasso di disoccupazione scende al 10 - 3%. Ma fra i giovani sale al 31 - 9% : A dicembre 2018 il tasso di occupazione è salito al 58,8%, in lieve crescita rispetto a novembre (+0,1%). L’incremento degli occupati è spinto dall’aumento di dipendenti a termine (+47 mila) e autonomi (+11 mila), a fronte di un calo dei permanenti (-35 mila). Il tasso di disoccupazione si attesta al 10,3% (-0,2 punti percentuali), quello giovani le sale leggermente al 31,9% (+0,1 punti)...

Istat - dopo due mesi di crescita cala la disoccupazione a novembre e crescono gli inattivi : Scende il tasso di disoccupazione. A novembre 2018, secondo i dati provvisori dell'Istat, è in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre al 10,5 per cento e di 0,5 punti da novembre 2017. "Torna a calare dopo due mesi di crescita, la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9%, pari a -25 mila