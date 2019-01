Istat | a dicembre 200mila occupati in più | i senza lavoro calano al 10 | 3%

Istat : a dicembre 2018 disoccupazione in calo al 10 - 3% - : Secondo i dati dell'Istituto di statistica, la disoccupazione giovanile si attesta al 31,9%. Nell'ultimo mese dell'anno scorso si registra un +202mila di occupati: aumentano lavoratori a termine e ...

Istat : “A dicembre +47mila dipendenti a termine e -35mila stabili. Tasso di occupazione al livello più alto dal 2008” : A dicembre 2018 gli occupati sono aumentati di 23mila unità per effetto di un aumento dei dipendenti a termine ( +47mila ) e degli autonomi (+11mila), mentre sono diminuiti quelli permanenti ( -35mila ). E’ quello che risulta dai dati Istat pubblicati giovedì. E’ cresciuta l’ occupazione femminile ed è calata quella maschile. Il Tasso di occupazione sale al 58,8% (+0,1 punti percentuali). Il Tasso di dis occupazione si attesta al 10,3% ...

Istat : exportazioni in calo a dicembre : 18.43 A dicembre 2018 le esportazioni dell'Italia verso i paesi extra europei diminuiscono del 5,6% rispetto a novembre e calano del 5% anche rispetto a dicembre 2017, secondo i dati Istat . Il risultato dell'ultimo trimestre resta positivo,con un incremento del 2,8% trainato dai beni di consumo non durevoli (+9%).Anche l'import cala nel mese del -2,2%, ma aumenta rispetto a dicembre 2017 dell'8,1% e,nel trimestre, registra una lieve ...

Istat - inflazione in calo all'1 - 1% a dicembre. Frena il carrello della spesa : Confermate le stime preliminari. Al ribasso le stime sui prezzi per i prodotti di largo consumo: +0,7%. Fatturato auto in calo del 9,3% a novembre 2018