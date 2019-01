Isola dei Famosi | secondo appuntamento disponibile online e in tv su Mediaset Play e La5

Luca Vismara/ Confronto con Demetra Hampton? La sua velenosità non passa inosservata - Isola dei famosi 2019 - : Luca Vismara ha ricevuto il primo regalo all'Isola dei famosi 2019, merito dei compagni che stanno faticando nell'Isola dei Pirati.

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 31 gennaio 2019 – Conduce Alessia Marcuzzi con Parietti - D’Eusanio e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di Alba Parietti e Alda D’Eusanio. E proprio […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 31 ...

Eliminato L'Isola dei famosi 2019 - seconda puntata : per i sondaggi è a rischio Taylor : Si avvicina la messa in onda della seconda puntata de L'Isola dei famosi 2019, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alvin nelle vesti di inviato. Nel corso del secondo appuntamento che vedremo in onda il 31 gennaio in televisione ci sarà anche la prima eliminazione definitiva per uno dei tre concorrenti a rischio. In rete impazzano già i sondaggi sul nome del primo possibile Eliminato di quest'anno e ...

Isola dei Famosi 2019 - Sarah Altobello "sponsorizza" i ricci di mare : "Io sono di Bari - sono buonissimi!" : Sarah Altobello, una delle concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, durante il daytime andato in onda oggi, mercoledì 30 gennaio 2019, ha fatto il pieno di energia grazie al suo pasto composto da ricci di mare rigorosamente pescati da lei.La sosia barese di Melania Trump, dopo aver mostrato fiera ai suoi compagni naufraghi, tutt'altro che entusiasti, il risultato della sua pesca, ha svelato all'attrice Grecia ...

Jo Squillo all’Isola dei Famosi dopo la morte dei genitori. La conferma : Jo Squillo concorrente de L’Isola dei Famosi con Stefano Bettarini La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è aperta con un’assenza che non è passata inosservata. Durante la prima puntata Alessia Marcuzzi ha spiegato che Jo Squillo, a causa di un problema familiare piuttosto grave, è stata costretta a rinviare la sua partenza per l’Honduras. La cantautrice, famosa anche per il celebre duetto con Sabrina Salerno ...

Isola dei Famosi - il dramma dei naufraghi : restano senza cibo - la mossa di Sarah Altobello : Non è iniziata benissimo l’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. I concorrenti del reality di Canale 5 nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con l’assenza di cibo e con una terribile tempesta, accusando i primi segnali di cedimento. Il maltempo dell'Honduras ha spento il fuoco e i nauf

Isola dei Famosi 2019 : arriva Stefano Bettarini : Stefano Bettarini Un nuovo concorrente si appresta a sbarcare sull’Isola dei Famosi 2019. La produzione del reality condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, ha deciso di arruolare ‘in corsa’ Stefano Bettarini, pronto ad unirsi ai naufraghi in Honduras. L’ex calciatore torna, dunque, nel programma che due anni fa l’ha visto inviato, ripercorrendo – di fatto – le orme di Paolo Brosio, concorrente e prima ...

Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni - video : Taylor Mega sarà la prima eliminata? I pronostici parlano chiaro : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: strategie e scontri tra i naufraghi. Paolo Brosio attacca Sarah Altobello a causa di Capparoni

Stefano Bettarini sarà il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi : Per Stefano Bettarini non è la prima esperienza nel mondo dei reality. L'ex sportivo ed ex marito di Simona Ventura infatti ha già partecipato al Grande Fratello VIP nel 2016, all'Isola dei Famosi ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Tempesta tropicale all'Isola dei Famosi : ecco cosa sta succedendo | VIDEO : A pochi giorni dall'approdo in Honduras, i naufraghi restano senza capanne, fuoco e cibo. ecco tutti i dettagli

Stefano Bettarini a L’Isola dei Famosi 2019 al posto di Jeremias Rodriguez? Ecco la verità : Grandi colpi di scena in arrivo per il pubblico de L'Isola dei Famosi 2019? Il programma andrà in onda domani sera con la seconda puntata e poi il 3 febbraio con la terza passando alla domenica sera per scappare dal Festival di Sanremo 2019 ma queste non saranno le uniche novità del reality di Canale 5. Secondo quanto rivela il nuovo numero di Chi sembra che, dopo lunghe trattative, alla fine sarà Stefano Bettarini a tornare in Honduras ...

Isola dei Famosi - cannagate : Eva Henger denuncia Francesco Monte : La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma non si spegne l’attenzione intorno all’ormai celebre cannagate di Eva Henger e Francesco Monte. L’ex star di film per adulti infatti ha deciso di passare al contrattacco dopo essere stata querelata dall’ex tronista di Uomini e Donne. “È una denuncia per diffamazione – ha spiegato lei al settimanale Oggi – fatta prima che Striscia la ...

Isola dei Famosi : scontro tra Galeotti e Pirati - Ciurma senza cibo : Isola dei Famosi, Galeotti al freddo: lo scontro con i Pirati, Ciurma ancora senza fuoco e cibo Non sono affatto giorni piacevoli per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Dopo la tempesta che ha spento il fuoco e distrutto le loro capanne, i concorrenti del reality-show di Canale 5 hanno dovuto rimboccarsi le maniche. I Pirati […] L'articolo Isola dei Famosi: scontro tra Galeotti e Pirati, Ciurma senza cibo proviene da Gossip e Tv.