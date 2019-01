Isola dei Famosi 2019: Taylor Mega Eliminata!

gossipnews.tv

: Dei Galeotti, a Marina La Rosa, purtroppo non interessa ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Dei Galeotti, a Marina La Rosa, purtroppo non interessa ?? #Isola - davidemaggio : Paolo Brosio e @LucaVismara nella storia dell'#Isola dei Famosi. Ecco perchè - guardiacostiera : #Maltempo Raffiche di vento a 30 nodi Onde fino a 4 metri La motovedetta CP324 della #GuardiaCostiera in trasfer… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) La seconda puntata dell’deinon ha portato bene a. Complici gli scandali della prima puntata il pubblico ha votato la sua eliminazione del reality show…L’deiper, non è certo iniziata nel migliore dei modi. Durante la prima diretta sono emerse situazioni poco chiare che hanno sicuramente contrariato i suoi colleghi naufraghi, tanto è vero che si è trovata subito in nomination. Evidentemente anche i telespettatori non hanno preso bene il famoso scandalo delle tre settimane, per questo motivo hanno votato per la sua eliminazione.La prima eliminata di questa edizionedell’deiè quindi. C’è da dire che, in questi ultimi giorni, la giovane influencer ha subito una profonda trasformazione a livello emotivo, confidando alcuni fantasmi del suo passato, come quello legato al ...