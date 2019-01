Isola dei Famosi 2019 | seconda puntata in diretta | Paolo Brosio è il nuovo leader

Isola dei Famosi 2019 - Divino Otelma si fa male durante la prova ricompensa (spinto da Francesca Cipriani contro una fionda!) (Video) : Vi ricordate la famosa caduta dall'amaca del Divino Otelma vista durante l'edizione 2012 de L'Isola dei Famosi?Ecco, quella non è stata quasi niente in confronto a ciò che è accaduto al Divino durante la prova ricompensa della seconda puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Divino Otelma si fa male durante la prova ricompensa (spinto da Francesca Cipriani contro una fionda!) (Video) ...

Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata in diretta : Divino Otelma cade (spinto dalla Cipriani) e sbatte la testa. Interviene il medico : Francesca Cipriani e il Divino Otelma - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 21.33: Con qualche minuto d’anticipo rispetto alla ...

Isola dei Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi a John Vitale dopo le offese a Barbara D'Urso : "Dovresti essere eliminato" : Nel corso della seconda puntata de 'L'Isola dei Famosi 2019', in onda, stasera, giovedì 31 gennaio, Alessia Marcuzzi ha avuto la possibilità di confrontarsi duramente con uno dei finalisti di 'Saranno Isolani', John Vitale, che, un anno fa, ha espresso, in maniera molto volgare e offensivo, il proprio pensiero contro Barbara D'Urso. La padrona di casa, senza mezzi termini, ha difeso la collega: Non solo sono state fatte delle offese ad ...

TAYLOR MEGA ELIMINATA/ Lascia l'Isola dei Famosi 2019 con un bacio di Giuda per Demetra Hampton! : TAYLOR MEGA potrebbe essere la prima naufraga ELIMINATA de l'Isola dei Famosi 2019? Giovedì 31 gennaio il verdetto del pubblico sovrano

Isola dei Famosi 2019 - Demetra Hampton si salva dalla nomination ma non dalla D'Eusanio : «Deve tornare a casa - non sta bene» : di Ida Di Grazia Demetra Hampton riesce a salvarsi dalla nomination che ha visto l'eliminazione di Taylor Mega ma non dalla lingua biforcuta di Alda D'Eusanio . Durante la diretta della seconda ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega in lacrime : «I miei non sapevano della mia tossicodipendenza» : di Ida Di Grazia Tra le concorrenti sotto l'occhio del ciclone di quest' Isola dei Famosi 2019 c'è senza ombra di dubbio Taylor Mega . L'ex di Flavio Briatore ha confessato in settimana di aver avuto ...

Isola dei Famosi 2019 : Taylor Mega Eliminata! : La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 non ha portato bene a Taylor Mega. Complici gli scandali della prima puntata il pubblico ha votato la sua eliminazione del reality show… L’Isola dei Famosi per Taylor Mega, non è certo iniziata nel migliore dei modi. Durante la prima diretta sono emerse situazioni poco chiare che hanno sicuramente contrariato i suoi colleghi naufraghi, tanto è vero che si è trovata subito in ...

