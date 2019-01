Io | italiano medio da divano Matteo Salvini | confessione ironica da

huffingtonpost

: Il capitone è la personificazione dell’italiano medio parassita: non si assume mai la responsabilità delle proprie… - rubio_chef : Il capitone è la personificazione dell’italiano medio parassita: non si assume mai la responsabilità delle proprie… - Linkiesta : Questa la realtà con cui l’italiano medio si rifiuta di fare i conti: se, per proteggere te stesso premi ovunque e… - Lorenzo22027832 : RT @rubio_chef: Il capitone è la personificazione dell’italiano medio parassita: non si assume mai la responsabilità delle proprie azioni,… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) "Mangio male, dormo poco e non faccio niente, ma non sono ancora a carico del sistema sanitario nazionale". Autoironico, ritratto diesperto di agonismo da, il manifesto da "antisportivo" diirrompe nella affollatissima presentazione della riforma dello sport del sottosegretario Giancarlo Giorgetti, nell'aula magna del Coni.Il ministro dell'Interno, forse indeciso su quale giubba di federazione indossare, si presenta in giacca e camicia bianca, ma idealmente è in felpa calda e comoda, seduto sula guardare la tele. "Da classicoesperto di tv", precisa, quello che magari ci ha provato, ma senza successo. "Una volta che ho provato a correre sono caduto e mi sono rotto un polso.. (ma non era colpa della Raggi)", ricorda.Giusto qualche concessione per la sua passione per la pesca ("ma non sportiva") e non con la mosca ...