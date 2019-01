Influenza | nuovo brusco aumento | 725mila a letto

Il nuovo album di Lady Gaga sarà Influenzato da A Star Is Born : “Voglio recitare e non smettere mai di imparare” : Il nuovo album di Lady Gaga non potrà non essere influenzato dall'esperienza della popStar nel film A Star Is Born: vuol dire che ci attende un nuovo disco in studio ricco di ballate alla Shallow, canzoni d'amore struggenti come I'll Never Love Again o hit ultrapop come Why Did You Do That? Probabilmente il successore di Joanne, l'album finora più intimo e personale della Germanotta, sarà un mix di tutto ciò. Una Lady Gaga "senza parole" ha ...