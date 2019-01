Influenza | 725mila italiani a letto negli ultimi giorni | i decessi stagionali salgono a 39

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, l’sta raggiungendo in questiil suo periodo di picco massimo. Complice il freddo che ha colpito l’Italia, sono aumentati i casi registrati nel Paese. Come riporta FluNews-Italia, nel bollettino settimanale realizzato dell'Istituto Superiore di sanità si può osservare anche l'aumento del numero delle persone decedute. Infatti i morti, da ottobre ad oggi, sono saliti a 39. In particolare, il numero deidall’inizio della stagione ha subito un rapido incremento, passando dai 23 della terza settimana di gennaio ai 39 della quarta, crescita dovuta all’intensificarsi dell'epidemia, che ha portato finora al ricovero in terapia intensiva di 191 persone, tra cui anche quattro donne incinte.Un aumento notevole dei casi d’nell’ultima settimana Secondo il bollettino, il maggior numero di morti e ...