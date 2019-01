: Influenza: 39 morti in Italia da ottobre, 191 casi gravi - SkyTG24 : Influenza: 39 morti in Italia da ottobre, 191 casi gravi - TelevideoRai101 : Influenza.191 gravi,39 morti da ottobre - Albert86795381 : RT @ultimenotizie: Salgono a 39 le persone decedute da ottobre ad oggi a causa dell'influenza, mentre 191 sono state quelle ricoverate in t… -

Salgono a 39 le persone morte daad oggi a causa dell',mentre 191sono state quelle ricoverate in terapia intensiva, tra cui 4 donne indanza.Così Funews-Italia,il report dell'Istituto Superiore di Sanità. La maggior parte di decessi e casiha riguardato persone di età dai 50 anni in su e l'84% risultava non vaccinato.Nel 77% dei casie nell'82% dei deceduti era presente una condizione di malattia a rischio preesistente come diabete,tumori,malattie cardiovascolari,respiratorie e obesità.(Di giovedì 31 gennaio 2019)