In vigore l' accordo Ue-Giappone Giù le tariffe per l' agroindustria italiana

Brexit - c'è l'ok dei 27 leader Ue al divorzio con Londra | May : "Accordo per il bene di tutti" | Al lavoro per l'entrata in vigore il 30 marzo : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.