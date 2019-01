In Russia si lavora su tecnologia per conservare a lungo gli organi da trapiantare

Trump - mai lavorato per la Russia : ANSA, - WASHINGTON, 14 GEN - "Non ho mai lavorato per la Russia ": lo ha detto Donald Trump ai cronisti rispondendo ad alcune domande sulla polemica legata alla segretezza degli appunti dei suoi ...

Nel 2017 l’FBI aprì un’indagine per verificare se Donald Trump stesse lavorando segretamente per la Russia - dice il New York Times : Secondo il New York Times, nei giorni immediatamente successivi al licenziamento del presidente dell’FBI James Comey l’agenzia federale statunitense aprì un’indagine per verificare se il presidente Donald Trump stesse lavorando segretamente per la Russia. L’indagine aveva lo scopo di verificare se