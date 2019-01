In arrivo il sequel di The L Word col cast originale | 8 nuovi episodi nel 2019 | prime

Vikings - History chiude la sua prima serie tv (ma è in arrivo il sequel) : chiude il sipario sulla saga dei vichinghi di History Channel. il network, nelle ore scorse, ha infatti annunciato che la sesta stagione di Vikings sarà l'ultima. Il finale di serie, fa sapere il canale via cavo, è già stato girato, ed andrà in onda presumibilmente nel 2020, se anche l'ultima stagione sarà trasmessa come accaduto con le precedenti, ovvero suddivise in due parti (attualmente negli Stati Uniti è in onda seconda parte della ...

Film horror 2019 - tutti i remake e i sequel in arrivo : La stagione cinematografica del 2019 si apre subito, il 1° gennaio, con due Film che hanno un denominatore comune, quello dell'horror. Certo, Aquaman è un cinecomic, ma a dirigerlo c'è James Wan, che con il cinema del terrore ha parecchio in comune. Oltre all'eroe marino della DC, nelle sale italiane il primo giorno del nuovo anno arriva finalmente Suspiria di Luca Guadagnino. Il mese di gennaio prosegue con Glass, ...

L'Amica Geniale - boom di ascolti per il secondo appuntamento : in arrivo il sequel : È di nuovo boom per L'Amica Geniale. La serie evento tratta dal bestseller di Elena Ferrante vince ancora: il secondo appuntamento in onda ieri sera su Rai1, ha conquistato 7 milioni...