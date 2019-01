Il racconto d’inverno al Teatro India dal 7 al 10 febbraio

romadailynews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Dal 7 al 10alin scena ILdi William Shakespeare, nella originale rilettura di Andrea Baracco.Una favola nera raccontata da un ragazzino di otto anni, il principe Mamillio, che ha per protagonisti due re, una regina, un orso affamato, una statua di marmo che inaspettatamente prende vita. Un testo ostinato, che non si lascia chiudere in un’unica, definitiva forma, e diventa una sorta di mostro a tante teste e dalle molte lingue, pieno di spazi bianchi e salti temporali, che obbliga lo spettatore ad abbandonarsi e lasciarsi sedurre dal gioco favolistico.Dal 7 al 10in scena alun classico shakespeariano, IL, per la regia di Andrea Baracco, che intesse sapientemente i temi tipici del bardo rilanciandone l’opera attraverso una rilettura originale. L’adattamento, curato dallo stesso regista e da Maria ...