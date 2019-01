Il Parlamento europeo boccia le alleanze a caso

Parlamento europeo - M5s e Lega si astengono su Guaido’. Pd diviso : Mentre il Parlamento Ue ha riconosciuto Juan Guaido' come presidente ad interim del Venezuela il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno deciso di astenersi. "L'Europa unita deve essere dalla parte della liberta' del popolo venezuelano", il commento del presidente dell'EuroParlamento, Antonio Tajani. "Si tratta di un atto politico che rischia di destabilizzare e far precipitare la crisi venezuelana, rendendo piu' difficile il dialogo e una soluzione ...

Guaido’ lascia comizio : la polizia è in casa mia - cerca mia moglie. Il Parlamento europeo lo riconosce presidente del Venezuela : "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaido', il presidente del parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha interrotto un discorso programmatico che stava pronunciando nella sede dell'Universita' di Caracas. I Faes sono le Forze di intervento speciale, l'unita' di elite della polizia Venezuelana, e Fabiana Rosales e' la moglie di Guaido'. Guaido' ha lasciato la ...

La Confartigianato Alto Milanese al Parlamento europeo : Aiutiamo i nostri imprenditori ad accedere ai fondi UE : ... che già beneficiano di esenzioni fiscali in molti paesi europei, ma sui bisogni delle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore pulsante dell'economia italiana e lombarda e contribuiscono ...

Il Parlamento europeo ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente del Venezuela : Il Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Bruxelles ha riconosciuto Juan Guaidó come legittimo presidente del Venezuela. La mozione per riconoscerlo, che non è vincolante per l’intera Unione Europea, è stata approvata con 439 voti a favore, 104 contrari

Caos in Venezuela - il Parlamento europeo adotterà risoluzione la prossima settimana - : La prossima settimana il Parlamento europeo adotterà una risoluzione sulla crisi politica in Venezuela. Lo ha annunciato oggi il presidente Antonio Tajani. "Ho appena parlato con Guaidò, confermando ...

Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in visita istituzionale a Palazzo degli Elefanti a Catania : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, in mattinata, è stato in visita a Palazzo degli Elefanti, ospite del sindaco di Catania, Salvo Pogliese che accogliendo l’alta

Il presidente del Parlamento europeo Tajani all'Ars : Le relazioni tra l'Unione europea e la Regione siciliana con particolare riguardo alle condizioni di insularità. all'Ars con Miccichè e Tajani

Diritto alla riparazione - manca solo il voto del Parlamento Europeo. Ecco prodotti coinvolti - reperibilità dei pezzi di ricambio e chi può riceverli : La lavatrice si guasta dopo 4 anni d’uso e bisogna cambiarla perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili. È capitato a molti, presto potrebbe non accadere più. Il Consiglio dell’Unione europea sta infatti per introdurre il cosiddetto Diritto di riparazione per i grandi elettrodomestici come per esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e televisori. In estrema sintesi, le aziende produttrici dovranno per legge rendere ...

Il Parlamento europeo chiede più sostegno alle imprese : Un modo per sottolineare anche simbolicamente il suo carattere di sostegno alle aziende nel processo di digitalizzazione e automazione, nonché in quello per un'economia più efficiente sotto il ...

Pesticidi - il Parlamento europeo vota per più trasparenza : La votazione del Parlamento europeo apre di nuovo il sipario sui Pesticidi. Questa volta, si punta sulla trasparenza e sulla responsabilità della procedura di approvazione di queste sostanze attive ...

Mario Draghi al Parlamento europeo - LA DIRETTA : Sono previsti oggi al Parlamento Europeo a Strasburgo due appuntamenti per il presidente della Bce, Mario Draghi. Alle ore 11:30 prenderà parte alla sessione plenaria per il 20 esimo anniversario ...

Quella relazione del Parlamento europeo sull'utero in affitto : A fine anno il Parlamento europeo ha approvato la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, nel 2017 e sulla politica dell'Unione Europea in materia, in cui il paragrafo 48 chiede di 'introdurre chiari principi e strumenti giuridici per far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza ...

Gli eurorealisti si alleano in vista delle elezioni al Parlamento europeo - : ... hanno firmato una dichiarazione congiunta che denuncia "l'urgente" necessità di risolvere i problemi comuni legati all'immigrazione, alla sicurezza e all'economia, attraverso una profonda riforma ...

Il vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli in visita a Grosseto : Il primo nella sala conferenze di Latte Maremma, dove ha incontrato alcune delle eccellenze delle produzioni agroalimentari maremmane per parlare della Pac, la politica agricola comune. " La sfida " ...