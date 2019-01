Il M5S vuole sfrattare CasaPound ma vota contro lo sgombero degli immigrati

“Con noi solo chi non vuole parlare con Lega e M5S” - dice Calenda : Roma. Prima, doverosa, la precisazione. “Ditemi”. Non è che per combattere i populisti, per prima cosa, Carlo Calenda, ne mutua i toni? “Vi riferite al tweet su Mario Ricciardi?”. Quello. Dire a un giornalista di “muovere le chiappe”, anziché ribattere sul merito delle sue critiche, non è il massimo

Luigi Di Maio disperato - la fronda M5S che vuole salvare Matteo Salvini : uno scenario clamoroso : ... l'accusa è quella di 'sequestro aggravato di persona' - è una terribile grana politica per il M5s. Questo è noto. Infatti, nel caso arrivasse l'ok all'autorizzazione a procedere , e Salvini ...

M5S vuole Salvini alla sbarra : "Diremo sì all'autorizzazione" : Il Movimento Ciqnue Stelle dichiara la sua linea sul caso Salvini-Diciotti. I pentastellati diranno "Sì" all'autorizzazione a prcedere chiesta dal tribunale dei ministri. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia: "Sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini "la linea del Movimento 5 Stelle è chiara e credo che faccia bene a tutti, anche a Salvini, andare fino ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Gennaio : M5S : “Sì al processo Salvini”. “Se lo vuole - lo avrà” : Caso diciotti I 5Stelle al martire Salvini: “vuole il processo? L’avrà” Il duello – Il vicepremier: “Avrei voglia di essere convocato dal tribunale di Catania”. E il M5S vira verso il sì ai giudici: “Noi non ci neghiamo mai alla giustizia, restiamo in linea” di Luca De Carolis Il giudicimputato di Marco Travaglio Se la magistratura italiana non fosse indipendente da ogni altro potere e obbligata a procedere su ogni notizia di reato, ...

Tajani : "Se M5S non vuole la Tav - Lega stacchi la spina" : Il Presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani oggi è tornato a parlare di un argomento sempre molto scottante in seno al governo gialloverde: la Tav.A margine di una conferenza di Forza Italia pre presentare la mobilitazione di domani contro la politica economica dell'esecutivo Conte, nella sede del partito fondato da Silvio Berlusconi, Tajani ha detto:"Non realizzare la Tav significa isolare Torino, il ...

Evento no-vax alla Camera - la dissidente M5S snobba le critiche grilline : "Non temo ritorsioni. Grillo? Faccia quel che vuole" (di G. D'Angelo) : "Grillo Faccia quel che vuole, siamo in democrazia". A margine dell'incontro che ha organizzato alla Camera con una associazione no-vax, Sara Cunial appare molto sicura di sé. La sua iniziativa però, ad appena un paio di settimane dalla firma posta da Beppe Grillo al Patto trasversale per la Scienza del virologo Burioni, ha innescato un turbinio di polemiche tra i pentastellati.Poche ore prima la ministra della Salute Grillo si era ...

Referendum propositivo - Forza Italia a M5S : “Vuole sostituire Aule con Rousseau. Lega in silenzio - corresponsabile” : Durante l’esame della proposta di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare (con l’introduzione del Referendum propositivo, ndr), è Forza Italia ad attaccare la maggioranza, soprattutto il M5s. “L’obiettivo finale del M5s, che ha come tappa fondamentale la riforma del Referendum, è quello di trasferire le competenze del Parlamento alle piattaforme informatiche grilline, al famoso Rousseau”; ...

Matteo Salvini - il leghista vuole Luca Zaia commissario Ue : scacco matto al M5S? : ... un nome poco gradito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quantomeno per il curriculum controverso di Minenna, non proprio distante dalla politica abbastanza da ricoprire un incarico ...

Nomine - patto Lega-M5S : Salvini vuole Zaia a Bruxelles : Dalle dimissioni di Mario Nava dalla presidenza di Consob per la presunta incompatibilità con la sua posizione di funzionario europeo sono passati più di quattro mesi. Era il 13 settembre, e il governo sembrava deciso a sostituirlo in fretta con una persona più gradita. Non è andata così: da tempo l’unico candidato conosciuto a ricoprire quell’inca...

Il M5S vuole il voto elettronico per le prossime Politiche : Il Movimento 5 stelle accelera sul voto onine alle prossime elezioni: l'idea per ora è quella di affidarsi a seggi elettronici in strutture pubbliche controllate dall'autorità. Ovvero di ricalcare alle Politiche il modello del referendum in Lombardia organizzato dall'allora governatore Maroni. Il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Brescia, nei giorni scorsi ha incontrato la società che gestì il ...

SCENARIO/ D'Esposito : Zingaretti vuole il patto con M5S ma non può dirlo : Normale dialettica di governo M5s-Lega o segnali di usura del contratto? Ma soprattutto: chi sposterà l'ago della bilancia tra Conte e Salvini?

Il M5S vuole affossare il referendum sulla Tav : Il M5S "rottama" la democrazia diretta. I paladini della partecipazione attiva temono il referendum (soprattutto l'esito) sul Tav. Si, proprio loro: il movimento che in Parlamento si batte per l'introduzione del referendum propositivo e la cancellazione dei quorum prova a evitare il voto delle comunità locali sulla scelta di continuare o meno i lavori per la linea dell'Alta velocità Torino-Lione. Perché ai grillini piace segnare a porta vuota. ...