Il governo non ha mantenuto le promesse sui fondi per le espulsioni?

Perché il caso Diciotti è il punto di non ritorno del governo Conte : Nonostante Conte ci abbia messo la faccia, la questione Diciotti è tutt'altro che risolta. Se Di Maio vota sì, allora sconfessa una decisione collegiale che è diventata il simbolo del nuovo corso dell'intero Governo in tema di immigrazione. Se Di Maio vota no, rinnega esplicitamente uno dei punti cardine dello spirito del Movimento 5 Stelle e dimostra tutta la sua subalternità a Salvini.Continua a leggere

Il governo non rischia sul caso Diciotti - dice Salvini : "Non c'è nessun pericolo per il governo. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse". Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, si dice sicuro che il caso Diciotti non metta a rischio l'esecutivo. Oggi si è riunita la Giunta per le elezioni e le immunità che dovrà decidere se dare il via libera alla richiesta di autorizzazione del Tribunale dei ministri di Catania per procedere in giudizio nei confronti del ...

Diciotti - Gasparri : “Memoria governo? Interlocutore resta Salvini”. Senatori M5s : “Non abbiamo ancora deciso” : “La memoria del governo in arrivo? Il nostro Interlocutore è e resta Matteo Salvini“. A rivendicarlo è il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità, Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta dell’organismo che dovrà per primo decidere, in attesa dell’arrivo in Aula, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno sul caso Diciotti. “Se il governo avrà ...

Conte : "Il governo non rischia"Diciotti - nuove tensioni Lega-M5S : Il premier Giuseppe Conte non teme "nessuna ripercussione" sulla tenuta del governo dopo il vertice di ieri con i due vicepremier per il caso Diciotti. "Questo e' un accordo che nasce da un contratto di governo, c'e' piena concordia tra le parti, non c'e' nessuna divergenza" Segui su affaritaliani.it

Diciotti - De Falco : “M5s deve motivare retromarcia. Nota del governo in giunta? Non mi pare ci fu delibera dell’esecutivo” : “La situazione è cambiata, il governo si è assunto una responsabilità collegiale. Aspettiamo un documento di Conte, Di Maio e Toninelli” sul caso Diciotti. Ad annunciarlo il senatore M5s Mario Michele Giarrusso, entrando in Giunta per le elezioni e le immunità del Senato che deve decidere sull’autorizzazione a procedere richiesta per il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Con la posizione del M5s ancora in ...

Caso Diciotti - oggi si riunisce la Giunta per SalviniDalla Lega : il governo non è a rischio : Al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno con Pd, De Falco, Grasso favorevoli mentre contrari sono Lega, FI, FdI. Decisivi i grillini.

Caso Diciotti - in Giunta la richiesta autorizzazione a procedere per Salvini - 'governo non a rischio' : I tempi non saranno lunghissimi: l'iter non durerà più di 15 giorni, poi la Giunta approverà una relazione da inviare all'Aula, chiamata a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del ...