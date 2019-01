Il Capitano Kirk di Star Trek in The Big Bang Theory 12 per un episodio epico con tante

optimaitalia

: Il Capitano Kirk di #StarTrek in #TheBigBangTheory 12 per un episodio epico con tante guest stars: i dettagli… - OptiMagazine : Il Capitano Kirk di #StarTrek in #TheBigBangTheory 12 per un episodio epico con tante guest stars: i dettagli… - BestMovieItalia : The Bing Bang Theory, il capitano Kirk William Shatner nella stagione finale della serie - - bestserialit : I sogni son desideri, e a volte si realizzano pure -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Finalmente ilsi è lasciato convincere e approderà in The Big12. William Shatner, uno degli storici protagonisti di, apparirà in uno dei prossimi episodi della comedy, già definito. L'attore in realtà doveva già esserci in passato, ma quando la produzione gli disse che avrebbe interpretato una versione fittizia (ed esagerata) di se stessa, rifiutò l'offerta. Non si conoscono ulteriori dettagli sul suo cameo e in che modo incontrerà Leonard, Sheldon, Raj e Howard, fan sfegatati di.L'in questione sarà a tema Dungeons & Dragons e coinvolgerà anche diverse guests: dal regista Kevin Smith, alla legenda dell'NBA Kareem Abdul-Jabbar, Joe Manganiello di True Blood e marito di Sofia Vergara, fino al ritorno della nemesi di Sheldon, Wil Wheaton. A quanto pare si preannuncia una battaglia a suon di D&D: forse Sheldon ...