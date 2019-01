Grey' s Anatomy 15x12 e 15x13 | vecchie e nuove conoscenze come Jennifer Grey

Svelata la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 15 con Jennifer Grey - tra sparatorie - tuffi nel passato e grandi novità : Sarà decisamente intenso il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy 15, in onda il 14 febbraio negli Stati Uniti, a giudicare dalla sinossi ufficiale che è stata divulgata da ABC. Ma soprattutto sarà il primo dei tanto attesi episodi con guest star Jennifer Grey, l'indimenticata Baby di Dirty Dancing. Pochi i dettagli sul suo ruolo: il suo personaggio si chiama Carol Dickinson ma non è chiaro a quale storyline sarà legata tra quelle esplorate ...

L’incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey’s Anatomy 15×11 - anticipazioni video - trama e foto : Già anticipato dai precedenti episodi nella prima parte di stagione, l'incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey's Anatomy 15x11, dal titolo The Winner Takes It All, va in onda giovedì 31 gennaio su ABC negli Stati Uniti (a marzo in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky). Il primo sneak peek dall'episodio mostra Meredith recarsi nella casa di cura in cui suo padre, che non vede dai tempi del funerale di sua sorella Lexie, è ricoverato ...

Spoiler Grey's Anatomy 15x11 : il ritorno di Thatcher Grey e l'intervento di Catherine : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy prosegue la sua inarrestabile corsa verso l'episodio numero 331 che sancirà il tanto ambito riconoscimento come Medical-Drama più longevo della televisione americana. In attesa della 15x15, giovedì prossimo verrà trasmesso l'undicesimo episodio che il promo ha già definito come il più intenso dell'intera stagione. Accantonati temporaneamente i triangoli amorosi e le vicende sentimentali dei ...

Grey's Anatomy incontra Gomorra : il selfie che fa impazzire i fan : Un incontro casuale ma che ha fruttato ben 800mila like quello tra la star di Grey's Anatomy e il celebre attore di Gomorra. Ellen Pompeo, la Meredith Grey della serie tv americana giunta alla ...

Arriva Matthew Morrison in Grey’s Anatomy 14 su La7 - il marito di Jo negli episodi del 28 gennaio e 4 febbraio : Con l'arrivo di Matthew Morrison in Grey's Anatomy 14 su La7, negli episodi del 28 gennaio, la serie giunge al culmine del racconto della storyline sulla violenza domestica che vede protagonista la specializzanda Jo Wilson. La messa in onda di Grey's Anatomy 14 su La7 Arriva così al giro di boa del finale di metà stagione e lo supera con la première invernale, episodi trasmessi entrambi il 28 gennaio in prima serata su La7 e in prima visione ...

Pioggia di like per il selfie tra Grey’s Anatomy e Gomorra : Quasi 800 mila like per un selfie che mai nessuno si sarebbe aspettato. L’attrice Ellen Pompeo, star della serie tv «Grey’s Anatomy» ha postato su “Instagram” una foto in compagnia di Salvatore Esposito, protagonista della serie «Gomorra». Uno scatto da record che ha entusiasmato i fan che fanno congetture – ma soprattutto ironie – su un crossover tra i due show che potrebbero far incontrare la dottoressa Meredith Grey e ...

In Grey’s Anatomy 15×10 mille punti per Link “Thor” e Owen - con la sorpresa Koracick (recensione e promo 10×11) : Ci sono due personaggi che escono vincitori da Grey's Anatomy 15x10 e sono indubbiamente Link ed Owen. Per motivi diversi, entrambi hanno guadagnato mille punti nelle rispettive storyline, facendo fare passi avanti notevoli alle trame attualmente in scena. L'episodio del 24 gennaio su ABC è stato all'insegna del decisionismo e dell'intraprendenza per entrambi. Da un lato Owen ha finalmente preso in mano la situazione difficile in cui si ...

Grey’s Anatomy 15X11 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X11 The Winner Takes It All va in onda giovedì 31 gennaio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X11: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X11 si intitola The Winner Takes It All ispirato all’omonimo brano degli ABBA, che tradotto ...

Una sorpresa in Grey’s Anatomy 15 - il triangolo tra Owen - Amelia e Teddy diventa un quadrilatero? : Non c'è pace per Hunt e le sue donne in Grey's Anatomy 15: la rivelazione della gravidanza di Teddy è solo l'inizio di una trama che si preannuncia molto più intricata di quanto possa sembrare a prima vista e che è destinata a dipanarsi per il resto della stagione in corso. Ad annunciarlo è stata l'attrice Kim Raver, che anticipa una sorpresa in arrivo nei prossimi episodi del medical drama proprio su questo fronte. A quanto pare, infatti al ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x12 : Tra matrimoni in crisi e triangoli amorosi : Come di consueto la ABC, network americano che trasmette le puntate inedite di Grey's Anatomy, ha rilasciato la sinossi ufficiale del dodicesimo episodio della quindicesima stagione. "Durante le festività natalizie Meredith prova a far chiarezza sulla sua vita sentimentale grazie all'aiuto di un paziente. Il matrimonio tra Miranda e Ben è sempre più in crisi. Nel frattempo Betty fa una rivelazione inaspettata che sconvolge Owen e ...

Grey's Anatomy 15 : 'Jackson e Maggie vivranno un periodo sereno' : La coppia formata da Jackson e Maggie è sicuramente una delle più controverse e discusse degli ultimi anni. Quale futuro avrà riservato per loro Krista Vernoff nella seconda parte della quindicesima stagione? Nonostante i numerosi problemi che ha affrontato la coppia: la ritrovata fede di Jackson, la riluttanza di Maggie a condividere le proprie emozioni e lo scandalo che ha coinvolto la famiglia Avery pare proprio che la loro relazione sia ...

In Grey’s Anatomy 15 arriva Babbo Natale nel triangolo tra Meredith - DeLuca e Link : trama e foto episodio 15×12 : arriva in ritardo il Natale in Grey's Anatomy 15 e nello specifico andrà in scena negli Usa il prossimo 7 febbraio: si tratta dell'episodio 15x12, evidentemente a tema natalizio, sebbene trasmesso a un mese e mezzo dalle festività. L'episodio Girlfriend in a Coma vedrà infatti il Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle addobbato a festa con luci natalizie, ma non solo: per i corridoi dell'ospedale si aggirerà anche un affascinante Babbo ...

Grey's Anatomy - Meredith ritroverà mai la sua Cristina? Ellen Pompeo continua a pensarci... : In ogni serie tv che si rispetti ci sono dei momenti che segnano lo spettatore: un matrimonio, una morte traumatica, un tradimento inaspettato. Se poi ti chiami Grey's Anatomy e hai all'attivo più di 330 puntate e 15 stagioni e all'orizzonte ancora non vedi la tua fine, sicuramente di questi momenti ne hai vissuti diversi. Il pubblico nel frattempo è cambiato, i modi di vedere la tv si sono moltiplicati, eppure Grey's Anatomy resta lì con ...

Anche Ellen Pompeo vorrebbe il ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy - ma preferisce vederla “brillare da sola” : Dopo la sua vittoria ai Golden Globes 2019 per Killing Eve, un ritorno di Sandra Oh in Grey's Anatomy nei panni di Cristina Yang sembra sempre più irrealistico, ma le sue co-star del medical drama di ABC non smettono di sperare. Oltre all'attore e regista dello show Kevin McKidd, che ha sempre dichiarato di aver adorato lavorare con la Oh auspicando un suo ritorno in futuro, Anche la protagonista Ellen Pompeo si è detta dello stesso ...