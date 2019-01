Gossip U&D | Andrea e Arianna dopo il sì finale | dedica d' amore e prime foto insieme

Gossip U&D - la scelta di Teresa Langella : arriva l'augurio dell'ex corteggiatore Pierpaolo : Per Teresa Langella si avvicina sempre di più il momento della fatidica scelta finale a Uomini e donne. La tronista partenopea, infatti, al più presto si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo. E, a pochi giorni dalla fatidica registrazione finale, ecco che sono arrivati anche degli auguri speciali per Teresa, da parte di un suo ex ...

Gossip U&D : Nilufar e Giordano sempre più distanti - Aldo e Alessia smentiscono la crisi : Tra le coppie nate a Uomini e donne, rimaste nel cuore degli spettatori, vi sono sicuramente Nilufar e Giordano ma anche Aldo e Alessia. Due coppie molto diverse ma entrambe seguite dal pubblico, curioso di scoprire come sta procedendo a distanza di tempo le loro relazioni. Ebbene possiamo dirvi che per Nilufar e Giordano la situazione non procede proprio nel migliore dei modi, mentre tra Aldo e Alessia tutto sta andando bene. Tra Giordano e ...

Gossip U&D - Andrea e Arianna dopo la scelta : lei cancella una foto da Instagram : A Uomini e donne è tempo di scelte e dopo quella finta di Lorenzo Riccardi, ecco che il primo tronista in carica a fare le cose sul serio è stato Andrea Cerioli. Le anticipazioni che arrivano dal programma di Canale 5, infatti, rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, Andrea ha voluto congedarsi dalla trasmissione comunicando il nome della persona con la quale intendeva coronare il suo sogno d'amore. Arriva la scelta ...

Gossip U&D - Deianira mette in guardia Tara : 'Cristian si intrattiene con un'altra' : Dopo aver accusato Pierluigi Gollini di aver tradito Giulia Provvedi mentre era nella casa del Grande Fratello VIP, Deianira Marzano ha puntato un nuovo obiettivo: l'influencer, infatti, questa volta ha riportato le chiacchiere che si stanno facendo su un'amata coppia di Uomini e Donne. Secondo la napoletana, dunque, Cristian Gallella si intratterrebbe sia al telefono che dal vivo con una persona che lei conosce molto bene: un'ex pornostar che ...

Gossip U&D - Nilufar e Giordano sarebbero in crisi : lei pronta a tornare a Napoli (RUMORS) : A quanto pare sarebbe un periodo tutt'altro che semplice per la coppia composta da Nilufar e Giordano, che abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e donne e successivamente anche come protagonisti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte sul web e sui social, i due sarebbero in una fase di stallo della loro relazione: è stata proprio Nilufar ad aver raccontato ai suoi fan dell'ennesimo ...

Gossip U&D - la reazione di Luigi e Lorenzo alle parole di Sara : 'È un capitolo chiuso' : Nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere le nuove dichiarazioni di Sara Affi Fella, la tronista di Uomini e donne protagonista dello scandalo più chiacchierato della passata edizione del programma di Maria De Filippi. La ragazza, dopo un lungo periodo di silenzio, ha scelto di rilasciare un'intervista esclusiva al settimanale 'Chi', dove per la prima volta ha raccontato tutta la sua verità dei fatti. parole che ovviamente non sono ...

Tina e Gianni di U&D irriconoscibili dopo la pausa natalizia : Gossip sui presunti ritocchi : Gli opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati accusati di essere ricorsi al bisturi durante queste feste natalizie. dopo il ritorno trionfale del programma di Maria De Filippi, infatti, i due protagonisti sono stati subissati da critiche e insulti generati dai sospetti in merito al loro aspetto. Agli occhi più attenti non sono sfuggiti i dettagli, un po' strani, in merito agli zigomi della bionda Tina Cipollari e al ...

U&D Gossip : Antonio Jorio elogia Maria De Filippi e Gemma Galgani : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda lunedì 7 gennaio subito dopo pausa natalizia. Le ultime novità si soffermano su Antonio Jorio, un ex protagonista del trono over. L'uomo, infatti, è stato intervistato dal Giornale di Puglia, dove ha detto di essere approdato nel programma più per scherzo che per trovare l'anima gemella. Uomini e Donne: Antonio Jorio, ...

Gossip U&D - la rivelazione di Raffaella Mennoia : 'Sono stati mesi difficili' : Il 2018 volge ormai al termine e in queste ore ha spiazzato la confessione segreta di Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e donne in onda su Canale 5. Sui social, infatti, la Mennoia a poche ore dalla fine dell'anno corrente, ha svelato ai suoi numerosissimi fan, che in questi mesi ha dovuto affrontare una delicatissima operazione alla gola di cui fino a questo momento aveva preferito non parlarne con nessuno e soltanto adesso ha ...

Gossip - ex U&D : Damante punzecchia Giulia dopo la dedica d'amore per Irama : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è giunta al capolinea da diversi mesi, ma in queste ore sta facendo molto discutere quella che sembrerebbe essere una vera e propria frecciatina dell'ex tronista di Uomini e donne nei confronti di colei che è stata la sua ragazza per oltre due anni. Come ben saprete, infatti, Giulia ha voltato pagina dopo l'addio con Andrea ed al momento è felicemente fidanzata con il cantante Irama, ...

Gossip U&D - Andrea Dal Corso stuzzica Teresa e a Natale pubblica una foto con Dasha : Andrea Dal Corso, corteggiatore di Teresa Langella, provoca la bella tronista nel bel mezzo delle feste natalizie pubblicando sul suo account ufficiale Instagram, una foto dove lo vediamo in compagnia della bellissima Dasha. Un nome che a chi ha seguito l'ultima edizione del Grande Fratello Vip suonerà certamente familiare, dato che Dasha è la fidanzata di Stefano Sala, il quale all'interno della casa più spiata d'Italia ha messo in discussione ...

Gossip U&D - la scelta di Lorenzo Riccardi : parla l'amico che stronca Giulia 'business' : A Uomini e donne si avvicina il momento delle scelte per i tronisti in carica e tra le più attese vi è sicuramente quella di Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti più controversi e discussi di questa nuova edizione del fortunato dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, un amico di Lorenzo ha espresso la sua opinione sulle due corteggiatrici che si giocano il 'tutto per tutto' in vista della scelta. Parliamo di Claudio ...

Gossip U&D - Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata : 'Con lei sto molto bene' (FOTO) : Per Giorgio Manetti, l'ex scapolo d'oro di Uomini e donne trono over, è giunto il momento di voltare pagina e di tornare a credere nell'amore. Quest'anno il 'gabbiano' ha preferito non tornare di nuovo nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi dove aveva incontrato la sua ormai ex fidanzata Gemma Galgani. Con quest'ultima il fiorentino aveva vissuto una storia d'amore decisamente turbolenta. E in questi giorni, intervistato ...

Gossip U&D - Andrea e Giulia : la foto che riaccende la speranza dei fans - 'Corri da lei' : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, la coppia più amata tra quelle nate nel corso degli ultimi anni a Uomini e Donne, continua a far impazzire i fans che sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma e non si arrendono. In moltissimi, infatti, anche in queste ore hanno chiesto ad Andrea di tornare a riprendersi la sua ex fidanzata, complice una foto che Damante ha postato sui social e che ha riacceso le speranze dei ...