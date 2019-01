Golf – Saudi International | Thomas Pieters al comando | Renato Paratore lo insegue al

Golf - European Tour 2019 : in Arabia Saudita guida Thomas Pieters. Renato Paratore 2° e Matteo Manassero 8° - grande Italia nel primo giro! : Si è chiuso il primo giro sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club di King Abdullah Economic City (Arabia Saudita), dove è in corso la prima edizione del Saudi International presented by SBIA, torneo dello European Tour 2019 di Golf. Segnali molto positivi dal contingente Italiano, presente con sei atleti per l’occasione. Il 27enne belga Thomas Pieters, già tre vittorie sul circuito europeo nonostante la giovane età, ha preso il ...

Golf – Saudi International - quattro top players e sei azzurri in gara : Sfida ad altissimo livello con Justin Rose, Brooks Koepka, Dustin Johnson e Bryson DeChambeau L’European Tour approda per la prima volta in Arabia Saudita dove si svolge il Saudi International (31 gennaio-3 febbraio) sul percorso del Royal Greens G&CC a King Abdullah Economic City. Sei gli italiani in gara: Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan e Matteo Manassero. Field delle grandi occasioni con ...