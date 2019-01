Gli Usa verso il ritiro dal trattato sulle armi nucleari con la Russia

Calciomercato - chiusa la sessione : Gli ultimi movimenti di Genoa e Sampdoria : Les jeux sont faits. chiusa la sessione invernale del Calciomercato. Genoa e Sampdoria molto attive, rossoblù che chiudono alcune trattative in uscita, con Romulo che passa alla Lazio e Sandro all'...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE senza saperlo conosce sua fiGlia e… : Beautiful news: HOPE pensa che sua figlia sia morta, ma non è vero… Nelle puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer terrà presto tra le braccia Phoebe Forrester, la bambina che Steffy ha adottato e che, a loro insaputa, è invece Beth Spencer, la figlia di HOPE e Liam creduta morta durante il parto. Come più volte vi abbiamo anticipato, ad attuare lo scambio con una neonata morta è stato Reese Buckingham, il medico che ha assistito HOPE ...

Ondata di gelo senza precedenti neGli Usa - Chicago “epicentro del freddo estremo” del Midwest : caos dalle Dakota all’Ohio. Almeno 12 vittime [FOTO] : 1/110 ...

Gelo siderale neGli Usa : -50°C nel Wisconsin. Chicago ghiacciata [IMMAGINI] : [foogallery id="147030"] Gli Stati Uniti stanno facendo i conti con un'ondata di Gelo davvero da brividi, probabilmente tra le più intense degli ultimi anni, che ovviamente sta causando...

Ondata di gelo senza precedenti neGli Usa - temperature shock a Chicago : il Lago Michigan completamente congelato è impressionante [FOTO e VIDEO] : 1/29 ...

Ondata di gelo neGli Usa - l'acqua si ghiaccia a contatto con l'aria gelida - boom di video sui social : Un'Ondata di gelo ha colpito il MIdwest degli Stati Uniti portando le temperature a livelli polari, fino a -40. Le autorità hanno lanciato l'allarme e consigliato a non uscire di casa. L'emergenza ha ...

Ondata record di freddo record neGli Usa : almeno 10 morti per il “vortice polare” : E’ stata battezzata “vortice polare” la tempesta di freddo artico giunta dal Polo Nord che ha fatto crollare le temperature in tutto il Midwest degli Stati Uniti: colpite circa 212 milioni di persone (il 72% della popolazione degli Stati Uniti), paralizzate le città e bloccati trasporti su strada, ferroviari e aerei. Sono almeno dieci le vittime finora. Le temperature che hanno raggiunto quasi i -40°C in città come Chicago e ...

Vortice polare - neGli Usa fa più freddo che in Antartide : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

La Rai risponde all’accusa di conflitto d’interessi a Sanremo - tra BaGlioni e F&P : La Rai replica all'accusa di conflitto d'interessi a Sanremo fornendo la propria versione dei fatti e precisando alcune questioni. Parla di Claudio Baglioni e della scelta di metterlo a capo di due edizioni consecutive del Festival di Sanremo per la sua indubbia cultura musicale e per il percorso di spicco compiuto all'interno del panorama musicale italiano che fa di lui uno dei personaggi più idonei alla gestione di una competizione ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati deGli Usa - torna Lindsey Vonn! Mikaela Shiffrin pronta a dominare : Sono state diramate le convocazioni degli USA per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Spicca la presenza di Lindsey Vonn che dunque tornerà a essere protagonista sulla neve dopo il deludente weekend di Cortina d’Ampezzo al termine del quale aveva dichiarato che quelle in terra dolomitica potevano essere le sue ultime gare. Il fenomeno a stelle e strisce si sta attualmente allenando con ...

La testimonianza di Lady Gaga per Kesha nella causa per stupro contro Dr. Luke : “Vergogna - so deGli abusi” : Ascoltata nel settembre 2017, la testimonianza di Lady Gaga per Kesha nella causa chela vede contrapposta a Dr. Luke ha iniziato a circolare su Internet il 30 gennaio 2019. Quando Lady Gaga è stata chiamata a rispondere ad alcune domande sul caso, non si è tirata indietro e ha difeso con forza le ragioni della collega contro i tentativi del legale del Dr. Luke (all'anagrafe Lukasz Sebastian Gottwald) di invalidare le sue accuse di abusi ...

Freddo estremo neGli Usa : a Chicago binari in fiamme contro il ghiaccio [VIDEO] : Il vortice polare che sta colpendo in queste ore anche Chicago (-27°C), ha costretto Metra, il gestore ferroviario locale, ad adottare misure d’emergenza per evitare il congelamento dei binari e quindi il blocco della circolazione dei treni. Metra si sta servendo di una rete alimentata a gas, adiacente alle ferrovie, con la quale manda letteralmente in fiamme gli scambi dei binari, scongiurando la formazione del ghiaccio. Nonostante possa ...

Ondata di gelo record neGli Usa - l’acqua si ghiaccia all’istante a contatto con l’aria : gli esperimenti sui social : Il vortice polare che si è abbattuto sugli Stati Uniti ha fatto registrare temperature record (in negativo). L’emergenza, che interessa 90 milioni di cittadini, ha già causato cinque morti, la chiusura di centinaia di scuole ed edifici pubblici e la cancellazione di migliaia di voli. Le aree più colpite sono il Wisconsin, il Michigan e l’Illinois, con temperature a -40 gradi. Nel video, gli esperimenti, pubblicati sui social, con ...

Ciclismo – Keisse accusato di molestie - il ciclista si scusa ma non basta : la decisione deGli organizzatori della Vuelta a San Juan : Keisse duramente sanzionato dall’organizzazione della Vuelta a San Juan dopo la denuncia per molestie da parte di una cameriera argentina Un episodio spiacevole sta ‘macchiando’ la stagione 2019 di Ciclismo: Keisse è stato denunciato da una cameriera argentina per molestie. Il 36enne belga è stato colpevole di aver assunto una posizione volgare per una foto chiesta ad un gruppo di ciclisti dalla ragazza, sfiorando la ...