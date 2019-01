Gli italiani e la fiducia nelle istituzioni | Vigili del Fuoco al primo posto | la Polizia

Boom di cibi “speciali” ma senza intolleranze : è veg il 7 - 3% deGli italiani : C’è chi compra prodotti ‘speciali‘ senza però avere un’intolleranza alimentare diagnosticata. E c’è lo zoccolo duro di vegetariani e vegani, un 7,3% di connazionali che si mantiene stabile ormai da anni, con minime variazioni. E’ il ritratto a più sfumature degli italiani a tavola, o meglio di alcuni trend particolari che caratterizzano una quota crescente di popolazione e vengono rilevati dal Rapporto Italia ...

Eurispes : il 44% deGli italiani favorevole a legalizzare le droghe leggere : “Il 43,9% degli italiani si è detto favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere (hashish e marijuana), una posizione di netta apertura rispetto al più modesto 33% delle risposte affermative del 2015“: lo si legge nel Rapporto Italia 2019 dell’Eurispes, presentato oggi nell’Aula Magna dell’università Sapienza di Roma. L'articolo Eurispes: il 44% degli italiani favorevole a legalizzare le droghe leggere sembra ...

Influenza - 725mila italiani a letto neGli ultimi giorni : i decessi stagionali salgono a 39 : Con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, l’Influenza sta raggiungendo in questi giorni il suo periodo di picco massimo. Complice il freddo che ha colpito l’Italia, sono aumentati i casi registrati nel Paese. Come riporta FluNews-Italia, nel bollettino settimanale realizzato dell'Istituto Superiore di sanità si può osservare anche l'aumento del numero delle persone decedute. Infatti i morti, da ottobre ad oggi, sono saliti a 39. In ...

La Polizia di Stato è la "più amata" daGli italiani : 7 italiani su 10 hanno fiducia nel lavoro della Polizia di Stato che, con il 71,5 per cento dei consensi, risulta essere il corpo in divisa più amato tra tutte le forze dell'ordine.È quanto emerge dal Rapporto Eurispes 2019 presentato all'università La Sapienza di Roma alla presenza, tra gli altri, proprio del capo della Polizia Franco Gabrielli. Rispetto al 2018 i poliziotti fanno un balzo avanti, come consenso tra i ...

Sondaggi - il 57% deGli italiani è contrario al processo per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s. Fiducia nel governo al 43% : Per il 57% degli italiani, il Senato dovrebbe negare l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Ad essere favorevole al processo al ministro dell’Interno è invece il 38% delle persone intervistate da Emg Acqua. Il Sondaggio dell’istituto – realizzato il 29 gennaio – è stato presentato ad Agorà su Rai 3. Per il leader della Lega è arrivata nei giorni scorsi una richiesta di autorizzazione a ...

Influenza - più di 700mila italiani a letto neGli ultimi giorni : quando è previsto il picco : Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute indicano chiaramente un nuovo aumento dei malati: le cose da sapere e...

Silvio Berlusconi rivela : ‘Volete sapere cosa sta succedendo? Gli italiani mi rimpiangono’ : Con un’intervista sul quotidiano nazionale ‘La Repubblica’, fondato dall’arcinemico ultranovantenne Eugenio Scalfari (ora i tempi paiono però cambiati), il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha stilato un bilancio della situazione politica attuale, soffermandosi sulla tenuta dell’attuale maggioranza governativa M5S-Lega, esprimendo le sue valutazioni sull’emergenza immigrazione e sul caso Sea Watch, e parlando del futuro dell’Italia ...

Tav - Toninelli : "Entro febbraio pubblicherò l'analisi costi-benefici : se faremo l'opera sarà per il bene deGli italiani" : Il ministro: "Stiamo traducendo lo studio in francese, a metà mese lo presenteremo a Francia e Ue". "Niente scambi" con Salvini che domani visiterà il cantiere

Tav - Toninelli : "Entro febbraio pubblicherò l'analisi costi-benefici - se faremo l'opera sarà per il bene deGli italiani" : Il ministro: "Stiamo traducendo lo studio in francese, a metà mese lo presenteremo a Francia e Ue. Con Salvini niente scambi"

Gli italiani non temono l’intelligenza artificiale : Gli italiani non temono l’intelligenza artificiale, anzi, guardano a questa innovazione come un’opportunità. Due terzi dei dipendenti, infatti, ritiene che automazione, robotica e intelligenza artificiale influenzeranno positivamente il proprio lavoro nei prossimi cinque o dieci anni e l’80% considera positivamente il crescente impatto della tecnologia sul mondo del lavoro. Ma la percezione cambia se si analizzano le competenze richieste dalla ...

Giuliano dei Negramaro contrario allo slogan : “Prima Gli italiani” : Giuliano dei Negramaro parla della questione immigrazione del paese Roma, 30 gen – Dopo una brevissima pausa, nell’intervallo fra primo e secondo tempo della partita “buonisti contro patrioti”, ecco che scende in campo lui: Giuliano Sangiorgi. Frontman dei Negramaro ha indirizzato entrate a gamba tesa non solo contro Matteo Salvini. È infatti nello slogan “Prima gli italiani” che Sangiorgi intravede l’avversario più temuto. “Non accetto lo ...

In vacanza il 51% deGli italiani preferisce il bere alle escursioni : ... per il 44% degli intervistati la cosa più importante da tenere presente al momento di prenotare è stata la qualità e la varietà della ristorazione a bordo, per il 21% gli spettacoli, per il 12% le ...

Gli italiani spendono in media 1.408 euro per mangiare fuori casa : Non bisogna certo guardare gli innumerevoli programmi televisivi dedicati alla cucina per capire che gli italiani sono dei buongustai. Per i nostri connazionali il cibo è un elemento estremamente ...

I nomi dei bambini in Italia - come chiamano i fiGli Gli italiani? : I nomi dei bambini in Italia, come chiamano i figli gli Italiani? Non solo in Italia, ma un po’ ovunque in Occidente, i nomi dei bambini sembrano vivere delle ondate di popolarità destinate poi a scemare per essere sostituite da altre. E’ facile trovare molte persone nate negli stessi anni con lo stesso nome, poi destinato ad essere misconosciuto nella generazione successiva. Fu il caso del nome “Valentina” negli ...