Gli Housetonic a O’Live l’1 febbraio | “Crediamo nell’arte a 360 gradi” intervista

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Con glia O'Live l'1ritorna l'appuntamento con il live show di ORadio. Il duo è un progetto di musica elettronica fondato da Antonio De Lise e Daniele Roberti. O'Live è lo show di ORadio, la web radio di Optima, e avrà luogo per due venerdì al mese. Lo show verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di ORadio e su Optimagazine, e prevede un'ora di esibizione dal vivo di Dj e produttori di musica elettronica del panorama underground. Il live show deglisi terrà dalle 17:30 alle 18:30.Con glila musica diventa un ingrediente amalgamato con altre forme d'arte, come essi stessi amano specificare anche nei loro profili social. Su Facebook, infatti, scrivono: «L'incontro tra arte, musica, passione e spensieratezza saranno al centro del nostro progetto e dei nostri eventi, per trasmettere in maniera polivalente la natura ...