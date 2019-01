Giovinco cambia squadra | l’ex Juve è un nuovo attaccante dell’Al Hilal

calcioweb.eu

: #Giovinco cambia squadra, l'ex Juve è un nuovo attaccante dell'#AlHilal - CalcioWeb : #Giovinco cambia squadra, l'ex Juve è un nuovo attaccante dell'#AlHilal - NapoliAddict : Gli arabi lo ricoprono d'oro, Giovinco cambia maglia? Sarà il secondo italiano più pagato al mondo! | AreaNapoli - SiamoPartenopei : Gli arabi lo ricoprono d'oro, Giovinco cambia maglia? Sarà il secondo italiano più pagato al mondo! -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Nuova avventura per l’exntus Sebastian, il calciatore lascia la Mls e Torino per unirsi al club saudita Al, l’ufficialità è arrivata dal club canadese: “È un’operazione emotivamente difficile per il nostro club”, spiega il presidente Bill Manning. “Ci lascia il miglior giocatore della nostra storia”, non sono stati comunicati i dettagli dell’operazione. La Formica Atomica si è laureato capocannoniere e Mvp nella stagione 2015, ha segnato 83 gol in 142 partite in tutte le competizioni. E’ diventato il calciatore più pagato in Mls con 7,1 milioni di dollari all’anno, 6,2 milioni di euro. “Sostituire un giocatore come Sebastian è difficile”, ha spiegato il general manager. “Ma stiamo lavorando diligentemente e siamo fiduciosi”. “Ringrazio i tifosi e i miei ...